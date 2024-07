Escursione lungo iI sentieri dei Sanniti tra Terravecchia e Sepino, nel cuore del Sannio Pentro

Programma

- Partenza con mezzi propri da parcheggio coperto di fronte al Palazzetto dello sport di Vasto, alle ore 07:00; fermate a San Salvo, lungo la fondovalle Trigno e nell'area di arrivo nei pressi di Sepino.

- escursione a Terravecchia con guida ambientale ed archeologo, per scoprire il paesaggio dei Sanniti e per visitare i resti della cinta fortificata della Saepinum sannitica;

- pranzo libero oppure presso il Ristorante Caseificio “Prozzo”;

- visita all’area archeologica di Sepino con l’archeologo e con la guida ambientale;

- rientro a Vasto per le ore 20:00.

Costi

- Visita guidata con guide ambientali escursionistiche: euro 10 per i soci, euro 15 per i non iscritti ad Italia Nostra;

- eventuale pranzo presso il Ristorante Caseificio “Prozzo”: euro 15 (tagliere con salumi e formaggi tipici – bevanda da pagare a parte).

Abbigliamento e dotazione personale

Scarponi da escursione, pantaloni lunghi; almeno 1,5 l di acqua a testa; snack; crema solare; cappello (meglio se a falda media o larga).



vasto@italianostra.org

cell. 3483576711 (anche tramite WhatsApp) Informazioni e prenotazionicell. 3483576711 (anche tramite WhatsApp)