INAUGURATO A VASTO IL MURALES

Si è svolta l'inaugurazione dei murales realizzato nel sottopasso che collega la Statale 16 al Lungomare Cordella (zona monumento alla Bagnante) realizzato dall'artista Nicola Di Totto con la collaborazione di un gruppo di studentesse del Liceo Artistico Pantini - Pudente Nadia Corvino, Martina D’Angelo, Laura La Spisa, Giulia Di Biase, Chiara Rapino, Giorgia Mancini, Anastasia Di Cesare e Nicole Di Lello, coordinate dalla Professoressa Alessandra Minerva. Il progetto è stato finanziato dal Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili e ha l'obiettivo di promuovere i temi connessi all'inclusione culturale e sociale.

Oltre al sindaco Francesco Menna e all'assessora alle Politiche Giovanili e all'Istruzione Paola Cianci, erano presenti il Vicesindaco Licia Fioravante, i consiglieri Francesco Del Viscio, Pino Travaglini, Marino Artese e Michele Perrozzi della DMC Costa dei Trabocchi.

"Un'opera straordinaria non solo dal punto di vista grafico ma anche comunicativo - dichiarano il sindaco Francesco Menna e l'assessora Paola Cianci - che diventa ancor più significativa in quanto pensata dalle giovani studentesse insieme all'artista Nicola di Totto e alla professoressa Alessandra Minerva. Celebriamo la diversità è il messaggio scritto su una delle due pareti che lancia in maniera chiara l'idea di società in cui le nuove generazioni si rispecchiano, che lotta per abbattere i muri delle discriminazioni e garantisce a tutte e tutti la libertà di espressione e di pensiero. La diversità è una ricchezza, un valore aggiunto e celebrarla con il murales richiamando la Giornata Internazionale riconosciuta dalle Nazioni Unite è un modo per promuovere la pace tra i popoli. Ringrazio la Preside Anna Orsatti per aver garantito la partecipazione delle ragazze nonostante gli impegni di fine anno scolastico e grazie al Dirigente Stefano Monteferrante e ai funzionari del servizio politiche giovanili per l'impegno e per aver creduto in questa opportunità".