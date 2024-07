“LE PIAZZE DELLA MUSICA”, IL CENTRO DI VASTO PALCOSCENICO A CIELO APERTO

“Tutti i giovedì sera le piazze del centro storico - Piazza Barbacani, Piazza Lucio Valerio Pudente e Via Santa Maria - si trasformeranno in palcoscenici a cielo aperto per l’esperienza Piazze della Musica”. Ad annunciarlo il sindaco Francesco Menna. “Questa iniziativa – prosegue l’assessore alla Cultura e al Turismo Nicola Della Gatta – nasce dal desiderio di offrire a residenti e turisti un’esperienza piacevole capace di coniugare la bellezza del nostro centro storico con la magia della musica. Un risultato reso possibile dalla partecipazione propositiva degli esercenti, che hanno fattivamente dimostrato come la qualificazione dell’accoglienza in chiave di crescita turistica della nostra Vasto debba essere necessariamente obiettivo condiviso dall’intera comunità”.

“Siamo soddisfatti di questa nuova edizione, che promuoviamo con orgoglio insieme al Comune” ha dichiarato il Presidente del Consorzio Vasto in Centro, Marco Corvino. “Un evento che rappresenta un ottimo esempio di collaborazione tra il settore privato e la Pubblica Amministrazione, dimostrando come fare sistema possa portare a risultati straordinari. Ci auguriamo una grande partecipazione da parte di tutti”.