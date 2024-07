“Laboratorio di pizzica” e cena spettacolo il 5 luglio alla Casina di Don Venanzio a Pollutri

Lasciarsi trascinare dal ritmo incalzante e travolgente della pizzica… Per conoscere questo ballo, alla “Casina di Don Venanzio”, a Pollutri (Ch), all’interno della splendida riserva naturalistica regionale, il 5 luglio si terrà la “Festa della pizzica”, tra cultura, divertimento e tradizione. Si comincia alle 18.30 con il “Laboratorio di pizzica” tenuto da Andrea De Siena, danzatore che collabora con diverse formazioni musicali e artisti italiani e internazionali. Da anni danza nell’Orchestra Popolare Italiana del maestro Ambrogio Sparagna. Nel 2014 è nel corpo di ballo de La Notte della Taranta e nel 2016 ha fondato la Scuola di Pizzica di San Vito della World Music Academy. Vanta anche collaborazioni con Max Gazzè e con l’Orchestra popolare del Saltarello.

La pizzica è danza di relazione, fatta di piccole fughe, guizzi, repentine fermate e ripartenze e giri. Insomma un mondo tutto da scoprire…

Alla lezione, con uno dei più quotati ballerini e docenti, seguirà la cena - spettacolo con Roberto Boccacci (organetti), Federica Torrice (voce e tamburelli) e con lo stesso De Siena.

Cibo, anche per vegetariani, ballo e musica, quindi, per una serata da non perdere. La direzione artistica dell’evento è di Pino Leuce.

Appuntamento quindi alla Casina di Don Venanzio, il prossimo 5 luglio. Info e prenotazioni 3357436800 (laboratorio) e 3245947722 (cena).