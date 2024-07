Ad Adrilog un Bilancio di Esercizio 2023 che Celebra Progresso e Innovazione

Il 29 giugno 2024 nell’Assemblea dei soci Adrilogè stato approvato all'unanimità il bilancio di esercizio 2023. Questo risultato straordinario non solo evidenzia la solidità finanziaria della cooperativa, ma riflette anche l’ impegno costante verso l'eccellenza, l'innovazione e la sostenibilità.

Un Settore in Evoluzione

Il settore della logistica è sempre in continua evoluzione. Negli ultimi anni, ha affrontato numerose sfide, tra cui l'incertezza della guerra in Ucraina, la crisi ambientale e la necessità di adattare i nostri metodi di gestione. Queste difficoltà, tuttavia, hanno anche aperto nuove opportunità. Adrilog ha saputo rispondere in modo agile e flessibile, contribuendo allo sviluppo di una supply chain resiliente che garantisce competitività sul mercato ai propri clienti.

Risultati Straordinari

Nel 2023, Adrilog ha continuato a crescere e migliorare. Il valore aggiunto su cui si continua ad investire è la progettazione dell’efficienza, tramite l’ingegnerizzazione dei processi e l’utilizzo di tecnologie avanzate.

Ecco alcuni dei risultati chiave ottenuti:

- Espansione Territoriale e Crescita del numero dei clienti gestiti: La copertura territoriale è aumentata, ora sono gestiti oltre 400.000 metri quadri di magazzino in oltre 21 stabili in 7 regioni italiane, movimenti circa 175 milioni di colli l’anno. La flotta trasporti include 908 mezzi di movimentazione e 303 veicoli, nel 2023 sono stati percorsi oltre 27 milioni di km.

- Qualità e Sicurezza: Grazie a politiche volte alla valorizzazione delle risorse umane e al costante miglioramento dell’effort operativo per mezzo di innovazione e tecnologia, il coefficiente di assenteismo è rimasto al di sotto della media nazionale di settore. I premi erogati per l'eccellente operatività dimostrano che il nostro impegno verso la qualità parte dal ricercare nei singoli contributi il livello di servizio atteso dai clienti finali.

- Crescita del Fatturato e dell'Organico: Il fatturato Adrilog ha registrato una crescita significativa, con il 55% proveniente da trasporto e distribuzione, il 44% da movimentazione di magazzino e l'1% da antincendio manutenzione e facility.

L'organico, composto da soci e dipendenti, è cresciuto fino a raggiungere 1600 unità.

Impegno verso la Sostenibilità e l'Impatto Sociale

Il 2023 è stato il primo anno in cui Adrilog ha monitorato l'impatto delle sue attività sui sistemi di governance, comunità, ambiente, clienti e lavoratori. Utilizzando il B Impact Assessment (BIA), strumento di valutazione rigoroso e trasparente, ha ottenuto un indice BIA di 92.9. Questo punteggio dimostra l’impegno a operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente.

Espansione Strategica

Un'operazione straordinaria del 2023 è stata l'affitto del ramo di azienda in un contesto logistico a Genova. Questa operazione commerciale ha permesso di estendere ulteriormente l’area operativa e di riorganizzare efficientemente le operazioni nell’area nord ovest del paese.

Guardando al Futuro

Adrilog è pronta a affrontare le sfide future con lo stesso spirito di innovazione e resilienza che ha caratterizzato la sua operatività fino ad ora. Continuerà il focus sulla crescita sostenibile, sulla qualità del lavoro e sull'impatto positivo verso la comunità. I nuovi progetti si ispireranno a: -

Tecnologia digital twin per simulare il layout del magazzino

- Robot e AI al servizio dei flussi di lavoro

- Software gestionali in cloud e cybersecurity

- Sostenibilità