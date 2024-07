TOTEM FESTIVAL A LENTELLA

POCHO

Luca Onofrillo, in arte Pocho, è senza dubbio uno degli artisti abruzzesi di maggior rilievo. Raggiunge un milione di streaming su Spotify e divora le classifiche di Tiktok con uno dei suoi ultimi singoli Compare.

ALISIA JALSY

Alisia Ingrassia, in arte Alisia Jalsy, è una giovane cantautrice palermitana. Scrive brani autorali dal 2016 quando, per la partecipazione alla semifinale di Italia's got Talent, le viene richiesto di realizzare il suo primo brano, Se solamente Tu.

Si trasferisce a Pescara nel 2019 per intraprendere il percorso di studi in Composizione pop/rock, al Conservatorio “L. D’Annunzio”. Contemporaneamente al Conservatorio frequenta il C.E.T di Mogol e l’House of Europe ad Helsinki. Partecipa ad eventi cantautorali come il Tenco Ascolta di Pescara in apertura ad Avincola. Attualmente porta avanti il proprio progetto musicale pop/rock del quale si contano sei brani editi.

LORENZA CARMEN & BOTTICELLI21

Comunicare, parte tutto da qui. Lorenza Carmen è una cantautrice lentellese che muove i primi passi nella poesia per poi abbracciare fin da piccola la scrittura di canzoni. Da circa un anno collabora con i suoi compagni di corso del Conservatorio di Pescara che l'aiutano ad esprimere al meglio quello che ha da dire. Nessun genere da seguire ma solo tante emozioni da trasmettere

ANDREA SALCITO E ANTONIO DELLI

Andrea Salcito e Antonio Delli Bergoli in arte Delli sono due artitisti del panorama vastese che fin da piccoli si sono appassionati alla musica. Si sono conosciuti nel 2018 e da quel giorno hanno subito iniziato a collaborare, sperimentando sin da subito un sound originale che riuscisse a diversificarsi dal resto degli artisti locali e non.

Hanno intrapreso entrambi gli studi di tecnico del suono nel conservatorio “L.D’Annunzio” di Pescara fortificando così le loro doti musicali e tecniche. Sono stati influenzati dalle correnti pop rock e pop punk per creare un genere a sé stante che gli permette di essere riconoscibili nelle loro produzioni musicali.

RICCARDO CRISANTE

Riccardo Crisante, 20 anni, e viene da Lentella. Studia canto lirico al Conservatorio “Luisa D'Annunzio” di Pescara e da diversi anni è nella Crossover Academy di Piero Mazzocchetti dove continua a coltivare la sua passione per la musica leggera/pop. Molto legato al cantautorato italiano, racconta storie.

SIGNAL

Jacopo Di Tullio in arte Signal. Classe 1998, attivo dal 2012. Nasce prima come dj con sonorità progressive-house successivamente si diploma fonico prima nel 2015 a Pescara poi nel 2017 a Roma.

Nel 2019 fonda Arizona studios, culla della scena basso vastese dove i lavori, in totale, contano centinaia di migliaia di streams. Nel 2021 si insedia a Bologna dove fonderà l’ultimo progetto all’attivo Enclave room , caratterizzato da sonorità urban / Underground contaminati da melodic techno, organic house ed elementi vocali ricercati.

POLLYMOON

Pollymoon è una band progressive pop soul in attività da circa due anni. L’unione delle diverse personalità ha permesso di creare un sound innovativo con dei richiami più old. I suoni e le distorsioni sono una parte caratteristica dei brani, mixando il tutto a una melodia più soul/R&B, creando quindi una diversità che diventa il loro punto di forza.

MEFY 0873

Antonio Salvatorelli, in arte Mefy 0873, tattoo artist e rapper di Vasto. Ha il primo approccio con la musica nel 2007, all'età di 17 anni ha iniziato a scrivere e registrarsi nella sua cameretta perché lo faceva star bene.

Finora, oltre vari singoli, ha pubblicato due album: Labirinti e La vie en noir e ha partecipato a diversi featuring con artisti emergenti.