“Semplicemente Cupello” attende fiduciosa l’esito sul ricorso di Dario Leone

In data odierna, si è riunita la giunta comunale di Cupello per conferire l’incarico di patrocinio legale all’avvocato in relazione al ricorso elettorale da parte di Dario Nicolangelo Leone, ex candidato a sindaco del gruppo Officina Cupello. In un momento storico così delicato per i cittadini e le amministrazioni che, oltre all’ordinario, sono coinvolti in un’ importante emergenza idrica, il gruppo di opposizione ha pensato bene di ingolfare la macchina amministrativa, costretta a farsi carico, inoltre, delle incombenze economiche dovute dalla procedura.

A spingere Leone verso tale ricorso ci sarebbero cause relative alla fase di scrutinio come la non attribuzione di “numerose preferenze in proprio favore” e altre “illegalmente dichiarate nulle”, mettendo di fatto in discussione la legalità attraverso cui i sei seggi avrebbero operato. Ovviamente, certi del buon lavoro svolto da parte dei presidenti, degli scrutatori e di tutti i rappresentanti di lista, il gruppo di maggioranza “Semplicemente Cupello” attende fiduciosa l’esito del giudice.