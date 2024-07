Domenica 21 luglio alle ore 18.00 presso la Biofattoria Licineto di Celenza sul Trigno, in Contrada Rocchie del Giardino 1, avrà luogo l'incontro dibattito: “Un'agricoltura nuova e sostenibile nella globalizzazione” cui parteciperanno Luigi Mastronardi, docente di Economia ambientale dell'Università del Molise, Nicoletta Radatta, consulente e formatrice nel settore della ristorazione scolastica, Ernano Marcovecchio, sindaco di Tufillo, e Angelo Pagano, dal cui libro “Una economia nuova e sostenibile nella globalizzazione: il caso dell'agricoltura” prenderà spunto la discussione, che esaminerà in particolare la situazione locale della valle del Trigno, la cui parabola evolutiva, negli ultimi 25 anni, è stata emblematica di un processo di crisi del settore agro-alimentare. Angelo Pagano, sociologo, giornalista pubblicista e professore, è stato presidente della Società Cooperativa “Euro-ortofrutticola del Trigno” dal 2000 al 2007 e si è sempre battuto per la diffusione dei metodi di agricoltura biologica, per la difesa dell'ambiente e dell'economia del territorio, cercando di sviluppare la vendita diretta dei prodotti agricoli.

L'incontro è organizzato dal Gruppo di Acquisto Solidale GAS_Vasto, che quest'anno festeggia i 20 anni di attività, e rende testimonianza della possibilità di sviluppo di un'agricoltura nuova, biologica, attenta alla tutela dei valori naturalistici e culturali del nostro territorio, attraverso la creazione di una rete di solidarietà fra consumatori e produttori, che sia di stimolo alla vendita diretta, alla creazione di mercati contadini, alla filiera corta nell'approvvigionamento di mense scolastiche e pubbliche, alla promozione dell'educazione alimentare come prima forma di tutela dei consumatori stessi. L'incontro terminerà con un aperitivo cenato a prenotazione presso la Biofattoria Licineto. Www.biofattorialicineto.it