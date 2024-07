Ma che succede in Via Vespucci alla marina?

Tornano, come ogni estate, le problematiche di Via Amerigo Vespucci, la strada più percorsa di San Salvo Marina, che collega la Statale 16 al Lungomare Cristoforo Colombo, in cui sono situate le principali attività commerciali della zona. Una strada che, viste le numerose segnalazioni e disagi, è diventata ormai il simbolo della confusione e dell’incapacità dell’Amministrazione di programmare e soprattutto di ascoltare le esigenze dei cittadini, dei residenti e dei commercianti. Sembra, infatti, che questa mattina si siano recati sul posto per un sopralluogo il Vicesindaco Eugenio Spadano, l’Assessore Tony Faga e l’Assessore Carla Esposito, accompagnati dal Comandante della Polizia Locale Antonio Persich e da un tecnico comunale. L’oggetto del sopralluogo sarebbe un ennesimo cambio di senso di marcia, che coinvolgerebbe anche le strade adiacenti e che creerebbe ulteriore confusione e danno alle attività commerciali. Ma, a quanto pare, le novità non sono finite perché nella stessa strada è comparsa questa mattina una fila di stand in legno che fanno presagire l’imminente ritorno di un mercatino ambulante. Poiché non siamo riusciti a trovare nessun atto approvato all’Albo pretorio, ci chiediamo, e chiediamo all’Amministrazione: con quali atti si è proceduto all’affidamento del suolo pubblico? Il posizionamento di quelle casette rispetta le norme urbanistiche ed i parametri di distanza per le barriere architettoniche? Ed inoltre, è possibile sapere di quale mercatino si tratta e se lo stesso rispetta le norme del Testo Unico in materia di commercio vigente nella Regione Abruzzo? Ancora una volta, assistiamo all’improvvisazione di una Amministrazione che, come sempre, al di là della narrazione e dei post su Facebook sorridenti in fascia tricolore, non riesce ad avere un minimo di programmazione e soprattutto non tiene conto delle esigenze reali di chi vive, lavora e crea lavoro nella nostra Città.



Le liste di minoranza

Più San Salvo

Partito Democratico

Democratici per San Salvo

Partito Socialista

Sinistra Civica Ecologista

Azione Politica