ADERISCE ALLA LEGA IL CONSIGLIERE COMUNALE DI PALMOLI ROSSELLA D'ALESSANDRO

Un altro nuovo ingresso nella Lega: si tratta di Rossella D'Alessandro, consigliere comunale di Palmoli (Chieti). Ad annunciarlo è Sabrina Bocchino, vicesegretario regionale della Lega, ex consigliere regionale ed attuale commissario provinciale del carroccio a Teramo. D'Alessandro, 35 anni, alla sua seconda legislatura, è componente della Commissione elettorale e detiene la delega dell'organizzazione eventi.

"Siamo felici di accogliere nella nostra squadra un'altra giovane amministratrice - commenta Bocchino - Il suo entusiasmo e la già consolidata esperienza in questi anni da consigliere saranno un contributo prezioso per il nostro partito". "La Lega continua a crescere e ad attrarre nuove energie, come testimonia questo nuovo ulteriore ingresso, sintomo di un partito in salute, come hanno già dimostrato gli importanti risultati ottenuti alle elezioni regionali, europee ed amministrative", conclude Bocchino.