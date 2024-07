“Abruzzo a Stelle e strisce” – il 25 Luglio a San Salvo

Celebrato il successo di “El Vestido De Dora” che il 18 Luglio ha riempito Piazza San Vitale e San Salvo non solo di spettatori locali ma anche di turisti ed italo-discendenti emozionati dal racconto di viaggio di Maxi Manzo, ReLive Abruzzo Festival scalda i motori per il secondo ed ultimo appuntamento sansalvese di questa quarta edizione festivaliera, fissato per giovedì 25 Luglio.

Così il direttore artistico Gianmaria Tantimonaco:

“Siamo al giro di boa di questa nuova edizione ed il bilancio provvisorio non può che essere positivo. Questa edizione di ReLive Abruzzo Festival, pur mantenendo la sua impronta di rassegna gratuita, itinerante e multidisciplinare sul territorio chietino, sta riuscendo a celebrare a suo modo il 2024 – Anno delle Radici Italiane nel Mondo, dedicando nuovi spazi e format di valorizzazione delle tradizioni storiche, artistiche e musicali abruzzesi, approfondendo il tema del viaggio e della migrazione, sulla quale l’Abruzzo poggia parte della sua identità culturale. È per me motivo di grande orgoglio poter affermare che, grazie all’instancabile lavoro della PICSAT e di tutti i tecnici e volontari con cui ogni anno affrontiamo un nuovo capitolo di ReLive, la rassegna nata dal basso e in pieno periodo di pandemia arriva quest’anno a vantare il supporto ed il patrocinio di enti di prestigio come il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che si unisce al supporto già presente della Regione Abruzzo e dei Comuni lungimiranti e sensibili a questa idea culturale che portiamo in giro sul territorio ogni anno con vecchi e nuovi compagni di viaggio. Un grande ringraziamento va quindi alle Amministrazioni di San Salvo, Rocca San Giovanni, Frisa e San Vito Chietino. E poi da citare il fondamentale supporto degli sponsor privati e delle più di 30 realtà partner che a vario titolo arricchiscono i contenuti ed allo stesso tempo ci aiutano a diffondere messaggi positivi e di sviluppo per il territorio. Un festival nato dalle Persone, per le Persone, che non vede l’ora di tornare a San Salvo per un’altra giornata di alta cultura e qualità”.

Dean Martin, Rocky Marciano, Henry Mancini, Garry e Penny Marshall, Perry Como e Madonna sono solo alcuni degli artisti con origini e legami in Abruzzo che verranno celebrati il 25 luglio a San Salvo, in Piazza San Vitale. In “Abruzzo a Stelle e Strisce” il racconto si mescola e si confonde con la musica e il pubblico si trova a scoprire quanto canzoni, film, imprese sportive che fanno parte dell’immaginario collettivo mondiale siano profondamente abruzzesi e parlino del nostro territorio e della nostra gente. Uno show che oltre a intrattenere gli spettatori rende gli abruzzesi di oggi più orgogliosi e fieri della loro appartenenza.

Tutti gli eventi del festival ReLive Abruzzo sono gratuiti. Per info e prenotazioni alle visite guidate ed al concerto è possibile contattare il numero 388 3492484, oppure scrivere alla pagina Instagram di ReLive Abruzzo o alla mail info@reliveabruzzo.it.