Il segretario del Pd Boschetti condivide le perplessitÃ  su Via Vespucci

"Condivido pienamente quanto sollevato dalle liste di minoranza in merito a via Vespucci oggetto in questi giorni, ma come ogni estate, di rivisitazioni e sperimentazioni dell'ultimo secondo. Insomma la solita confusione legata all’incapacità dell’Amministrazione di centrodestra di programmare e pianificare, e soprattutto distante dalle esigenze dei cittadini e degli operatori economici". Interviene così il segretario del Circolo Pd di San Salvo, Antonio Boschetti avallando il comunicato stampa delle liste di opposizione.





"Casette in legno posizionate sembra e per quello che ci è dato sapere, senza nessun atto amministrativo pubblicato sull'albo pretorio e senza neanche sapere quale la loro destinazione. Incerti cambi di sensi di marcia, gli ennesimi, e sembra anche questi senza alcuna comunicazione creando confusione e caos. Una sperimentazione dunque alla quale assistiamo ormai da anni e che denota la consueta improvvisazione di amministrare del centrodestra locale", prosegue Boschetti che sottolinea che gli anni passano, i sindaci cambiano, ma il modo di gestire la cosa pubblica resta immutata.





"Auspico dunque che si faccia presto chiarezza in merito anche perché sembra che lo scopo di alcuni amministratori o dell'assessore al commercio sembra essere quello di dare sempre e comunque alcune risposte agli operatori delle bancarelle estive", conclude Boschetti.