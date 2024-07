SEQUESTRATI 121 MILIONI DI EURO PER FRODE FISCALE

La Guardia di Finanza di Milano ha sequestrato 121 milioni di euro ad Amazon Italia per frode fiscale, nell'ambito di un'inchiesta dei pm Storari e Mondovì

L’accusa è di frode fiscale. Il Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf di Milano, in un’inchiesta dei pm Paolo Storari e Valentina Mondovì, ha eseguito un sequestro preventivo d’urgenza di circa 121 milioni di euro per frode fiscale a carico della filiale italiana di Amazon, il colosso dell’e-commerce. L’indagine, come altre del pm Storari, vede al centro i «serbatoi di manodopera», presunto sistema attraverso il quale grandi aziende si garantiscono «tariffe altamente competitive» sul mercato «appaltando» per i loro servizi di logistica la manodopera a cooperative, consorzi e società “filtro” in modo irregolare, con annesso «sfruttamento del lavoro».

Un sistema già emerso in altre inchieste

Il presunto “sistema” descritto anche in quest’ultima indagine, che ha portato al sequestro d’urgenza da 121 milioni, era già venuto a galla anche nei casi, solo per citarne alcuni, delle inchieste su Dhl, Gls, Uber, Lidl, Brt, Geodis, Esselunga, Securitalia, Ups, Gs del gruppo Carrefour e Gxo, con ultimo sequestro da quasi 84 milioni il 2 luglio. Anche il sequestro firmato dai pm a carico di Amazon Italia, gruppo fondato da Jeff Bezos con oltre 500 miliardi di fatturato all’anno, dovrà essere convalidato dall’ufficio gip.

Lavoratori sfruttati passati da una società a un’altra

Dalle inchieste sono emerse vicende in fotocopia di lavoratori “sfruttati”, costretti a passare come in una “transumanza” da una società all’altra dalle quali erano formalmente assunti - società “filtro” o consorzi - e lasciati sempre senza contributi previdenziali e assistenziali. Un presunto “schema” realizzato con false fatture ed evasione dell’Iva e che ha visto al centro nelle varie inchieste, oltre alla logistica, anche i servizi di facchinaggio e di vigilanza privata, tutti messi nel mirino dalla Procura milanese, guidata da Marcello Viola e con la procuratrice aggiunta Tiziana Siciliano.



Amazon, Dhl, Gls, Uber, Lidl, Brt, Geodis, Esselunga, Securitalia, Ups, Gs del gruppo Carrefour e Gxo.