Gli alunni delle Paolucci al XII Premio Letterario Città di San Salvo

Il 26 luglio, 13 alunni della scuola secondaria di primo grado “R. Paolucci IC1 di Vasto" parteciperanno come giuria junior alla serata di premiazione del XII Premio Letterario città di San Salvo, durante la quale sarà proclamato lo scrittore di romanzo di esordio in prima pubblicazione vincitore. Hanno avuto il compito di valutare i 12 libri in concorso nel giro di due mesi e mezzo, dimostrando un impegno e una passione straordinari. Questo impegno è stato portato avanti in maniera parallela da tutti gli studi scolastici inclusi nella giuria e in questo tutti gli studenti hanno dimostrato una notevole capacità di organizzazione, riuscendo a coniugare con successo le loro responsabilità scolastiche con la lettura dei libri in concorso.

“Complimenti ai nostri giovani lettori”, commenta la presidente del premio Maria Travaglini, “al dirigente scolastico, prof.ssa Eufrasia Fonzo e alle docenti Dantes Annamaria, Pergola Rita e Tana Barbara per aver avvicinato i giovani al mondo della letteratura contemporanea e aver stimolato la passione per la lettura che li accompagnerà nel corso della loro vita.”

“I tre finalisti della sezione Letteratura per ragazzi della XII Edizione del Premio Letterario Città di San Salvo che parteciperanno alla finalissima il 26 luglio sono:

L’estate in cui sparirono i cani, di Cristò , Giunti Editore

Io e Giò di Francesco Prosdocimi , Neo Edizioni

La boutique dei ricordi di Ilaria Prada, Adriano Salani Editore.

Presenterà l’iniziativa Federico Perrotta con la partecipazione di Riccardo Crisante e Fabio Tascone.

Con l’istituzione della giuria composta dagli studenti delle scuole del Vastese, – sottolinea la presidente Maria Travaglini – abbiamo voluto coinvolgere i nostri giovani, in quanto il premio è prima di tutto uno strumento di sviluppo della lettura e del senso critico che essa suscita in ciascuno di noi. Gli istituti coinvolti appartengono a diverse città a noi limitrofe: Vasto, Fresagrandinaria, Montenero oltre che San Salvo, a sottolineare la capacità di fare rete a vantaggio della crescita culturale del nostro territorio, sempre più solida grazie anche alla nuova collaborazione con la Fondazione della BCC della Valle del Trigno”.

“Un ringraziamento particolare va al Comune di San Salvo, al comitato organizzatore del Premio Città di San Salvo ed all'Assessore Maria Travaglini per aver promosso iniziative culturali di così grande valore per i nostri studenti,” commenta il dirigente Eufrasia Fonzo, “un grazie ai docenti che con impegno e passione si sono lasciati coinvolgere da questa iniziativa culturale di grande livello e un grazie ai 13 alunni che hanno avuto il non facile compito di far parte della giuria. Questa esperienza è stata un’occasione propizia per avvicinare i giovani al mondo della letteratura contemporanea, stimolando in loro una passione che li accompagnerà nel corso della loro vita.”