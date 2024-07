"Sulla Fondo Valle Trigno sono scomparsi i controlli

In questi giorni giungono sempre maggiori proteste alla nostra associazione da parte di utenti, automobilisti e lavoratori, cioè noi tutti che attraversiamo la SS 650 comunemente detta Trignina, poiché sono completamente scomparse le pattuglie di controllo sia da parte della Polizia stradale, sia del Radiomobile dei carabinieri ed anche le pattuglie dei Carabinieri di stanza nei comuni limitrofi e viciniori non fanno mai servizio sulla strada che ricordiamo sempre ai tanti che la percorrono “come matti” che il limite di velocità è quasi tutto a 90 km orari. Invece di chiedere alla Prefettura di Chieti gli autovelox a 60 km orari, ipotesi assurda che servirebbe solo a fare cassa senza fare nulla per migliorare la sicurezza stradale, vogliamo le pattuglie per strada che tutelino i tanti automobilisti che correttamente la percorrono. Speriamo di non avere ancora incidenti mortali su questa strada.