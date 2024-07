SCHAEL VIENI A PRENDERTI LE CHIAVI

Il Direttore generale della Asl, Thomas Schael e la Regione Abruzzo continuano a prendere in giro Vasto, i cittadini e tutto il comprensorio.

È di oggi una sua intervista in cui ha dichiarato che se gli concedo in comodato d'uso gratuito l'immobile di Vasto Marina ne farà una postazione definitiva del 118 !

Premesso che nessuna richiesta scritta mi è pervenuta in merito, dico però al Dott. Schael che se vuole può venire in Comune a prendere le chiavi dell'immobile e se vuole sarò ben lieto di consegnare anche la bandiera dei pirati.

Ancora una volta Vasto, i vastesi e i turisti vengono però presi in giro dal centrodestra e dal direttore generale che pensa che la salute dei cittadini e la loro cura sia un gioco, sia preda di decisioni dell'ultimo secondo senza programmazione alcuna e spesso solo come risposta ad una lamentela corale.

La verità è che la chiusura della Guardia turistica a Vasto Marina dopo 40 anni è stata una scelta scellerata al netto dei numeri degli interventi.

Sulla salute dei cittadini, sul diritto alla cura non ci possono essere numeri che tengano.

Le chiavi della sede di Vasto Marina sono comunque nella mia stanza. Se Schael vuole, lo aspetto in Comune e gliele consegno senza alcun problema.