”URGE PIANO PER L’EMERGENZA IDRICA,”

“Sulle persistenti criticità della situazione idrica, abbiamo presentato una mozione, da discutere alla prima seduta utile, ai sensi dell’art.14 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, chiedendo al Sindaco Catia Di Fabio e alla Giunta di dotare il Comune di un “Piano per l’emergenza idrica”, con lo scopo di definire iniziative e provvedimenti che il Comune dovrà assumere evitando o mitigando i disagi dovuti a carenze idriche.” È quanto evidenziano in una nota i consiglieri di minoranza del gruppo “Monteodorisio Domani” Daniele Molisani (capogruppo), Angela Menna e Armando Menna.

“Il piano dovrà essere attuato dal Comune unitamente alla Protezione Civile o associazioni di volontariato. È stato chiesto, inoltre, di dotare il Comune di serbatoi per l’immagazzinamento idrico da installare in punti strategici e ben identificati a servizio di tutti i cittadini in caso di necessità e di contrastare lo spreco dell’acqua attraverso una apposita ordinanza, facendo sì che la Polizia Municipale abbia il compito di farne rispettare i contenuti sul territorio. Molti cittadini, specie in zona Monteleforche, (da 72 ore senz’acqua), sono esasperati dal protrarsi e dalla gravità della situazione. L’approvvigionamento dell’acqua con le autobotti della Sasi e l’erogazione di contributi a fondo perduto destinati all'acquisto ed all'installazione di impianti autoclave da parte della Regione Abruzzo non risolvono il problema in maniera definitiva. Non chiediamo “Piani straordinari”, ma una pianificazione strutturale di gestione dell’emergenza. Non esistono cittadini di serie A e di serie B. L’acqua è un bene primario insostituibile, urge che nella programmazione annuale vengano prese in seria considerazione le esigenze di tutti i cittadini, senza esclusioni - sottolineano i consiglieri - . La criticità della situazione, anche nel breve periodo, non consente un approccio occasionale, ma costringe ad una riflessione profonda sulle azioni e sugli strumenti necessari per rispondere ad un nuovo quadro climatico.