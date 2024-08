A Cupello Ã¨ tutto pronto per lâ€™evento di punta dellâ€™estate cupellese 2024.

A grande richiesta, sabato 3 agosto presso Piazza Garibaldi, il team di Sapore di Mare, in collaborazione con Check Sound Service e con il patrocinio del Comune di Cupello, ha organizzato un’iconica Notte Magica tutta da cantare e ballare con la più bella dance anni 90’s. Dalle ore 20.30 open act e aperitivo in piazza con i suoni di Mario D’Angelo e Giuseppe Boschetti.

Dalle ore 22.30 in consolle si alterneranno i due Dj cupellesi: Ivan Colangelo, Valentino Sirolli. Sarà presente anche la Dj Donatella Filadelfia. Voice: Silvio Vj e Giovanni D’Ovidio. Ad animare la serata: ballerine, effetti speciali e tanti gadget. Divertimento assicurato anche per i più piccoli con i gonfiabili per bambini.

Non prendete impegni, a Cupello vi aspetta la notte più magica dell’anno.

L’ingresso è gratuito.