“Corri Fresa”, prima Edizione della Gara Podistica a Fresagrandinaria

Il 7 agosto, a Fresagrandinaria, si terrà la prima edizione della gara podistica . "Corri Fresa", supporto tecnico dell'Atletica Velo club San Salvo in collaborazione con la Proloco di Fresagrandinaria e l'Avis di San Salvo, patrocinato dal Comune di Fresagrandinaria. L'evento avrà luogo nel suggestivo centro storico del paese, con un percorso ad anello di 3,4km per la camminata e due volte per la gara competitiva per un totale di circa 7 km.

Il ritrovo è fissato per le 17:30 presso il Morgione, la partenza della gara competitiva e della camminata è prevista per le 19:30. La scelta di ambientare la competizione nel cuore del centro storico, tra le affascinanti strade e piazze del borgo, non solo offre un'esperienza sportiva unica, ma anche un'opportunità per scoprire le bellezze del territorio.

L'iniziativa, proposta dai giovani dell'amministrazione fresana, mira a coniugare lo sport con il turismo e la promozione del territorio, creando un momento di convivialità per la comunità e i visitatori. Al termine della gara, tutti i partecipanti potranno godere di un pasto a base di pasta più una bibita, mentre la serata sarà allietata dalla musica di Giovanni Annesa.

Alcuni cenni storici e geografici

Fresagrandinaria è un piccolo comune di 908 persone situato nella provincia di Chieti, in Abruzzo, appartenente alla Comunità montana Medio Vastese. Il borgo conserva ancora oggi il suo aspetto medievale, caratterizzato da edifici in pietra calcarea e arenaria. Di origine longobarda, Fresagrandinaria fu sotto la protezione del monastero benedettino di Sant’Angelo in Cornacchiano nel X secolo.

Uno dei punti di riferimento del paese è la Chiesa parrocchiale del Santissimo Salvatore, menzionata già nel 1327 ma ricostruita nel 1858 su progetto di Luigi Dau. La chiesa ospita diverse opere d'arte, tra cui una acquasantiera del 1663, due tele del XVIII secolo, un crocifisso in legno del XVI secolo e statue antiche di San Biagio e San Germano.

Al di fuori del borgo, la chiesetta della Madonna delle Grazie, conosciuta come "Chiesuccia in Rione Piano", risale al periodo medievale e conserva una statua del XIV secolo della Madonna con Bambino. Un'altra attrazione significativa è la Chiesa di Sant’Antonio da Padova, situata in una grotta sulla sponda del fiume Treste, ricostruita nel 1975 in un ambiente naturale di rara bellezza.

La cucina di Fresagrandinaria è semplice e varia, utilizzando prodotti di stagione. Tra i piatti tipici si trovano le verdure selvatiche, i germogli di equiseto impanati e fritti, e diversi tipi di salumi come la ventricina (nota localmente come "viscìca"), salsicce e soppressate. I dolci tradizionali fresani sono legati alle festività, con specialità come i taralli, le scrippelle, i calcionetti, le zeppole, la cicerchiata e il fiadone.

Le tradizioni culinarie di Fresagrandinaria continuano a vivere grazie a un nuovo salumificio che utilizza le tecniche degli avi, preservando così i metodi di lavorazione tradizionali e garantendo la qualità e l’autenticità dei prodotti locali.

L'evento "Corri Fresa" rappresenta un'occasione imperdibile per gli appassionati di sport e per chi desidera immergersi nella storia e nelle tradizioni di questo incantevole borgo abruzzese. Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il volantino dell'evento.