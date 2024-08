DAL 6 AGOSTO ATTIVAZIONE DEI VARCHI ELETTRONICI

Dal sei agosto sarà avviato nel centro storico il pre - esercizio di sei varchi elettronici per il controllo degli accessi nelle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e Aree Pedonali Urbane (APU). “I provvedimenti sono stati decisi dall’Amministrazione comunale - ha evidenziato il sindaco Francesco Menna - per garantire sicurezza ai pedoni e per disciplinare gli accessi”. “Dopo l’installazione degli impianti e il successivo collaudo, - ha aggiunto l’assessore alla Polizia Locale Carlo Della Penna - è programmata l’attivazione”.

“I dispositivi consentiranno l’identificazione dei mezzi attraverso la lettura delle targhe. E’ stata collocata la segnaletica per informare gli automobilisti dei varchi di accesso. La circolazione stradale - hanno aggiunto Menna e Della Penna - all’interno delle ZTL è garantita attraverso conformati sensi di marcia adatti alle esigenze e tipologia di utenti da autorizzare”.

L’avvio della fase di pre-esercizio avrà durata pari a 30 giorni, a decorrere dal 06.08.2024, in tutti i varchi. L’attivazione del sistema di controllo elettronico degli accessi in “Z.T.L.” e “A.P.U.”, consente l’accesso dei veicoli in servizio di emergenza, ai velocipedi, ai veicoli adibiti al trasporto di persone con limitate o impedite capacità motorie ai veicoli e mezzi elettrici a emissione zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi, nonché ai proprietari e affittuari di garage o accessi privati muniti di appositi passi carrabili legittimamente autorizzati.

La Z.T.L. è attiva dalle ore 00,00 alle ore 24,00 dei giorni feriali e festivi. È possibile sostare per le operazioni di carico e scarico con limitazione di orario (max 30 minuti). La sosta è disciplinata dalla corretta segnaletica riservata ai residenti;

- durante la sosta, deve essere esposto, in maniera visibile, il contrassegno rilasciato per le operazioni di carico e scarico merci, e/o il permesso per persone con limitata o impedita capacità motoria;

- per i medici in servizio è consentita la sosta per le visite domiciliari con l’esposizione dell’apposito contrassegno;

Gli accessi nelle Z.T.L. potranno avvenire esclusivamente da: Via De Amicis (intersezione P.zza Marconi), Via Mascagni/C.so Plebiscito;

- le uscite dalle Z.T.L. dovranno avvenire esclusivamente da: Via De Amicis, Largo del

Carmine, Largo dei Quattro Forni e Via Porta Palazzo;

L’Amministrazione autorizza l’accesso, anche temporaneamente, oltre alle persone con disabilità, non residenti, per le eventuali prenotazioni e dal numero telefonico (0873 309497- 0873 69090).

Le strade e le piazze che rientrano nelle aree ZTL sono:

Via Lago, Via San Pietro, P.zza del Popolo, Via Barbarotta, Via del Forno Rosso, Via Vescovado, Largo del Carmine, Via Pampani, Vico Sinello, P.zza Caprioli (tratto compreso da Via del Forno Rosso e Via Pampani, nonché da Via Barbarotta a Via Buon Consiglio), Via Valerico Laccetti, Via Lago, Via Buonconsiglio, Via Osidia, Largo Quattro Forni, P.zza Santa Chiara e Via De Amicis;

Le aree A.P.U. :

Via delle Cisterne, P.zza del Tomolo, Via Santa Maria, C.so De Parma, P.zza Diomede, P.zza Barbacani, P.zza L. V. Pudente, Via Bebbia, Vico Giotto, Via Luigi Marchesani, P.zza Caprioli (tratto compreso dall’intersezione con Via Buon Consiglio e Via Bebbia, nonché il tratto dall’intersezione con Via del Forno Rosso e Via Bebbia), Via Laccetti (tratto di collegamento tra Via Valerico Laccetti e Via Barbarotta), P.zza Rossetti (escluso il tratto compreso tra Via Naumachia e Via Giulia), C.so Italia (tratto da P.zza Rossetti e Via XXIV Maggio), Via Tripoli, Vico Volturno, Vico Sportello, Vico Moschetto, Via Giosia, Vico Isonzo, Largo del Pianetto, Vico Biferno, Vico Tiziano, Largo Piave, Via De Sanctis, Vico Pachia, Via Portone Panzotto, Via Lupacchino, Via Statoria, Largo Mattioli, Largo Cellini, Via Tagliamento, Via Catena, Via Reno, Via Madonna della Catena, Loggia Amblingh, Via Cimabue, Vico Tacito, Largo Ovidio, P.zza Mattioli, Vico Veronese, Via San Gaetanello, Via Buonarroti, Largo del Fanciullo, Vico Raffaello, Vico Sant’Agostino, Via Adriatica (tratto compreso tra C.so Dante e P.zza del Popolo), Via Laccetti, Vico Cilea, P.zza San Pietro, Vico Boito, Vico Morelli, Via dei frentani, Via F. Crispi (perimetro murario compreso tra l’intersezione di C.so Palizzi e P.zza Brigata Maiella) e Via Roma (perimetro murario compreso tra l’intersezione di C.so Palizzi e il n. 38);.