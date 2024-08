CONFARTIGIANATO CHIETI L’AQUILA AL FIANCO DELLE FAMIGLIE CONTRO IL CARO-ENERGIA

Confartigianato Chieti L’Aquila al fianco delle imprese e dei cittadini in materia di energia. Grazie alle ultime iniziative promosse, l’associazione stima di poter consentire agli utenti risparmi complessivi per almeno 300mila euro entro la fine dell’anno: un’immissione di liquidità che permetterà alle famiglie di disporre di più risorse e di avere un maggiore potere d’acquisto. Da alcuni anni, infatti, Confartigianato Chieti L’Aquila e Agsm Aim Energia si sono unite nel promuovere, a livello locale e nazionale, proposte tariffarie negoziate annualmente fra i due soggetti, con l’obiettivo finale di offrire all’utente un’opportunità di risparmio, ma anche sportelli sul territorio.

In un mercato in cui si riscontra un’aggressività sempre più spinta, con pressioni telefoniche al limite della truffa, difficilmente intercettabili, che creano confusione e preoccupazione tra i tanti cittadini quotidianamente contattati da agenzie che propongono offerte in realtà ben poco vantaggiose, l’associazione ha dunque scelto il format della consulenza, della trasparenza e della serietà. Nessuna vendita online e nessun call center: negli uffici ‘fisici’ dell’associazione dislocati sul territorio è sempre a disposizione personale qualificato in grado di fornire assistenza e consulenza.

La novità di questi giorni è la promozione che consente, a chi sceglie l’energia di Confartigianato, di ottenere un buono spesa del valore di 50 euro utilizzabile nei punti vendita Carrefour di tutta Italia: per averlo è necessario attivare entro il 31 dicembre 2024 un contratto di fornitura di luce o gas naturale. In particolare, è prevista l’erogazione di una carta spesa del valore di 25 euro per la sottoscrizione di un contratto di fornitura di energia elettrica e una di 25 euro per la sottoscrizione di un contratto di fornitura di gas.

“Rispetto agli altri fornitori - afferma il presidente di Confartigianato Chieti L’Aquila, Camillo Saraullo - con il nostro servizio il risparmio annuo medio è di circa 250 euro. A tale somma si aggiungeranno i 50 euro previsti dalla campagna in corso. Contiamo, entro il 31 dicembre, di generare mille contratti. Questo vorrà dire un’immissione di liquidità pari a 300mila euro, risorse a disposizione delle famiglie che contribuiranno a far ‘girare’ l’economia abruzzese”.

“Siamo estremamente soddisfatti della collaborazione con Agsm Aim, nata alcuni anni fa - dice ancora Saraullo – Una partnership che ha portato ad un migliaio di contratti di fornitura domestica sottoscritti nelle nostre sedi territoriali. Negoziando direttamente con Agsm Aim Energia le condizioni tariffarie annuali, puntiamo alle migliori offerte per le utenze domestiche dei nostri soci, dei loro dipendenti, dei pensionati. Dobbiamo riconoscere che la società fin dall’inizio ha condiviso con noi l’idea di dare respiro ai domestici, applicando tariffe concorrenziali e offrendo un servizio di assistenza in caso di necessità. Chi stipula un contratto di fornitura nei nostri uffici sa che per ogni eventuale questione potrà rivolgersi a noi e non a degli sconosciuti con cui parlare al telefono”.

“L’intenzione è quella di continuare la collaborazione con la società di proprietà dei Comuni di Verona e Vicenza anche per altre iniziative. Per esempio in relazione ai punti di ricarica elettrica, all’efficientamento energetico e alle rinnovabili, tutti temi sui quali ci stiamo già confrontando. Sono convinto che l’unione delle forze tra AGSM AIM e Confartigianato – conclude il presidente dell’associazione Chieti L’Aquila - potrà essere di grande utilità per la nostra provincia”.