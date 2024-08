Rimosso dall'Anas il semaforo sulla SS Trignina, all'altezza del bivio di Montemitro

Con enorme piacere abbiamo visto che da tre giorni e' stato rimosso dall'Anas il semaforo sulla SS 650, la cosidetta Trignina, all'altezza del bivio di Montemitro (CB), che creava delle code molto lunghe. Lunedi scorso ci siamo fatti portavoce della protesta di alcuni automobilisti di Agnone e del basso Molise che sono rimasti in coda da Trivento per circa 7/8 kilometri.

Abbiamo inviato la nostra protesta sia alla stampa che alla Prefettura e Anas, cosa che abbiamo già fatto per far rimuovere il semaforo di Celenza sul Trigno e Canneto, ma nessuno politico ci ha accompagnato. Adesso ci fa veramente specie che qualcuno che non gli è mai interessano nulla voglia mettere il cappello della politicante sul risultato.