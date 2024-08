Nuovo mezzo consegnato alla Protezione Civile Arcobaleno di San Salvo

Un nuovo mezzo è stato consegnato nella giornata di ieri alla Protezione Civile Arcobaleno di San Salvo dall’Agenzia regionale di Protezione Civile. “Il pick up allestito per l’antincendio boschivo - fanno sapere i responsabili dell’associazione sansalvese - va a sostituire il mezzo diventato ormai obsoleto. Questo nuovo pick up assegnatoci grazie all’operatività nel corso degli anni ci consente di rispondere nel miglior modo possibile alla lotta antincendio e a tutte le emergenze dove interveniamo come colonna mobile. È per noi motivo di grande orgoglio perché viene premiato il lavoro svolto quotidianamente dai nostri volontari”. "La consegna di questi nuovi mezzi rappresenta un passo fondamentale per potenziare la capacità di intervento e di controllo del nostro territorio, soprattutto nelle aree interne più vulnerabili. La Regione Abruzzo dimostra ancora una volta il suo impegno concreto nella lotta agli incendi boschivi.

Questi veicoli, dotati delle più moderne attrezzature antincendio, saranno strumenti essenziali per proteggere le nostre comunità e il nostro patrimonio naturale. Tanti altri ne consegneremo per avere uno strumento più efficace per potenziare il nostro sistema di Protezione civile. Continuiamo infatti a investire nella sicurezza dei nostri cittadini, confermando l'attenzione costante della Regione verso la prevenzione e la gestione delle emergenze". Questo il commento del presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, ieri sera ad Ortona, nella sede della TEKNE, accompagnato dal direttore dell’Agenzia regionale di Protezione Civile, Mauro Casinghini, per la consegna di ulteriori 9 mezzi per la lotta agli incendi boschivi ad alcuni comuni delle aree interne e associazioni di volontariato.