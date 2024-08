200mila euro per l’efficientamento energetico dell’Auditorium Tito Molisani a Casalbordino

Duecentomila euro di fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Pnrr, per l’efficientamento energetico dell’Auditorium comunale “Tito Molisani” di Casalbordino. Pubblicata la graduatoria sul sito del Governo, il Comune di Casalbordino si è piazzato decimo su quarantaquattro comuni del Mezzogiorno. Il progetto di efficientamento energetico della struttura comunale è stato valutato positivamente e dunque finanziato, tanto che il Vicesindaco e Assessore ai lavori pubblici Carla Zinni, nel ringraziare le strutture comunali che hanno lavorato per ottenere i fondi, ha voluto sottolineare come “la valorizzazione e l’ammodernamento del patrimonio pubblico, consente alla comunità di Casalbordino di avere strutture sempre più efficienti e al passo coi tempi, concorrendo alla crescita della nostra città. Questi fondi – ha proseguito l’Assessore – ci consentono di rendere l’Auditorium ‘Tito Molisani’, una struttura sempre più fruibile, per ospitare eventi, concerti, manifestazioni ed iniziative anche di livello”.

“Siamo tra i comuni che riescono a recepire più fondi Pnrr, e questo grazie al lavoro che, insieme agli uffici, svolgiamo quotidianamente per Casalbordino” ha concluso il Sindaco Filippo Marinucci.