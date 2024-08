Torna il TuFilm, l'appuntamento con il cinema d'autore a Tufillo, giunto alla sua quinta edizione. Si comincerà venerdì 23 agosto alle ore 21.00 presso il Palazzo Comunale con la proiezione del film “Wall dialogue resistance” - scritto, diretto e montato dal regista abruzzese Stefano Odoardi - Il racconto di un viaggio durato 5 settimane, che ha attraversato mezza Europa (Italia, Francia, Spagna e Portogallo) indagando la tematica del muro come elemento di ostacolo o di opportunità. Prodotto da Sardegna Teatro con il sostegno della Fondazione Sardegna Film Commission nell'ambito del progetto omonimo, ideato dalla coreografa e danzatrice Sara Marasso e dal contrabbassista e autore Stefano Risso, il film è un mosaico visivo e sonoro composto dagli incontri con danzatori, coreografi, musicisti, illustratori, scrittori, artisti visivi; un manifesto politico sul valore dell'arte e dell'immaginazione come strumento di cambiamento, soprattutto in comunità rurali o marginali.

Sul filo conduttore della danza e della contaminazione tra i linguaggi artistici, la proiezione sarà preceduta da “La luce interrompe l'alba” performance con video di Gisela Fantacuzzi, un'indagine poetica sull'invisibilità della vita quotidiana, e di come questa, in una situazione di forzata chiusura o isolamento, possa venire in superficie.

La rassegna proseguirà il giorno dopo, sabato 24 agosto, alle ore 21.00 con un altro magico viaggio nel cinema italiano a cura di Piercesare Stagni, che quest'anno porterà il suo spettacolo “Fellini”, un omaggio dedicato alla vita e le opere del grande regista riminese spiegando la bellezza universale del suo cinema e soffermandosi in particolare nell'analisi di scene madri dei suoi film più importanti.

La serata sarà suggellata dalla proiezione del film "Roma" un atto d'amore felliniano verso la città eterna, sincero ma anche scomodo e visionario, con sequenze di straordinaria potenza, sorprendentemente oniriche.

Piercesare Stagni recentemente nominato presidente dell'Abruzzo Film Commission, è storico del cinema e docente di materie filmiche al Centro sperimentale di Cinematografia e l’International Film Academy. L'anno scorso aveva presentato il secondo volume del suo libro: Il cinema forte e gentile. I film girati in Abruzzo. Le trame, i luoghi, gli aneddoti.

L'ingresso sarà libero in entrambe le serate.

Trailer: