Dopo aver letto il post (da noi pubblicato come articolo) dell'imprenditore Sante D' Alberto, un altro imprenditore, Mario D' Angelo, la cui attività ha sede in zona industriale, ci ha inviato queste foto scrivendoci che anche Via Belgio è una via della vergogna. Il chiaro riferimento è allo stato manutentivo di questa importante arteria di cui pubblichiamo le foto.