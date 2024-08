LA NOTTE DEI SERPENTI 2025: UN TRIBUTO ALLA FORZA E ALLA RESILIENZA DELLE DONNE D'ABRUZZO

Sono felice di rilanciare l’annuncio dell’apertura della nuova selezione per i coristi della prossima edizione de La Notte dei Serpenti 2025, un evento di grande valore per la valorizzazione culturale della nostra regione. Sotto la direzione del maestro Enrico Melozzi, questa edizione sarà dedicata anche a celebrare le donne d'Abruzzo, simbolo di resilienza, forza e determinazione.



Melozzi ha espresso il desiderio di creare un coro tutto al femminile, composto da 100 voci, che renda omaggio al ruolo centrale che le donne hanno avuto e continuano ad avere nella storia e nella cultura della nostra terra. Questo progetto non è solo un’espressione artistica, ma un potente riconoscimento del contributo insostituibile che le donne hanno dato all'identità e al patrimonio culturale abruzzese.



Il coro sarà un’ode alla forza delle donne abruzzesi, un tributo alla loro abnegazione, intelligenza e al loro spirito indomito. È tempo che le loro voci siano celebrate in un evento che non solo esalta la cultura della nostra regione, ma ne rafforza le radici e le prospettive future. Anche le giovani voci e le voci bianche sono chiamate a partecipare, perché il futuro dell'Abruzzo risiede nelle nuove generazioni.



Pur essendo un tributo al femminile, anche gli uomini motivati e di qualità potranno partecipare, contribuendo ad arricchire un evento che vuole unire e celebrare la diversità e la forza della nostra comunità.



Come consigliere regionale, sostengo con convinzione La Notte dei Serpenti 2025 non solo come evento culturale, ma come un’occasione per valorizzare e celebrare il contributo delle donne alla nostra regione. Senza di loro, l'Abruzzo non sarebbe ciò che è oggi. Incoraggio per questo la massima partecipazione affinché l’evento diventi sempre più identitario e di successo.



L’Abruzzo è pronto a risplendere attraverso la voce delle sue donne, e sono sicuro che La Notte dei Serpenti 2025 saprà regalarci un evento memorabile, capace di unire tradizione e innovazione in un’unica grande celebrazione della nostra identità regionale.