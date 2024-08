Alessandro Laverghetta ringrazia Francesco Menna

Desidero esprimere la mia profonda gratitudine al Presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna per la fiducia accordatami con l'assegnazione delle deleghe operative relative all'Edilizia Scolastica nei Comuni di San Salvo, Vasto, Casalbordino, Gissi e Scerni, alle Attività sportive e alla Via Verde della Costa dei Trabocchi (tratto San Salvo - Torino di Sangro). Sono profondamente onorato per questa opportunità che mi è stata data e mi impegnerò con costanza e determinazione a svolgere questo incarico collaborando fattivamente con il Presidente Menna e con i colleghi consiglieri per raggiungere insieme gli obiettivi di mandato. Allo stesso modo ascolterò con attenzione e zelo la voce degli amministratori e dei cittadini, le loro esigenze, le loro istanze e le loro criticità al fine di agire, individuare e programmare le giuste soluzioni. Il mio impegno sarà dunque incentrato verso un’azione incisiva e concreta di rilancio del nostro territorio e al servizio dei Comuni. Nello specifico i primi obiettivi da raggiungere saranno: • la nuova palestra “Pantini Pudente”, la vulnerabilità sismica del “F. Palizzi”, interventi manutentivi al “E. Mattei”, interventi manutentivi al Polo scolastico “R. Mattioli - S. D'Acquisto”. • Completamento Via Verde della Costa dei Trabocchi nel tratto Vignola Punta Aderci e tutte le attività ad essa propedeutiche. Sono pronto a questa nuova sfida e sono pronto a portare avanti questo nuovo compito che mi è stato assegnato con la passione che mi appartiene, con l'impegno che mi contraddistingue e con la laboriosità che mi caratterizza. Ringrazio dunque e nuovamente il Presidente Menna e tutti i colleghi consiglieri di maggioranza per il gran lavoro che insieme porteremo avanti e ringrazio tutti gli Amministratori della Provincia di Chieti per la fiducia che mi hanno dato contribuendo alla mia elezione al Consiglio provinciale. Grazie e buon lavoro a tutti noi per il bene delle nostre belle e laboriose Comunità.