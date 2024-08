"DATECI IL PULLMINO PER IL DOPOSCUOLA"

Si sono rivolti alla nostra redazione alcune mamme di alunni che frequentano la scuola primaria di Sant' Antonio. Come è noto, quella scuola è stata demolita ed è in fase di ricostruzione, per cui gli alunni, con la riapertura dell' anno scolastico, frequenteranno altri plessi.



Un problema si pone per il loro doposcuola, poiché il Comune -almeno così ci riferiscono le mamme - non garantirebbe il trasporto col pullmino nelle ore pomeridiane. La qual cosa significa che o i genitori si rendono liberi per accompagnarli da scuola a casa o, purtroppo, i bambini del plesso di Sant' Antonio resteranno senza doposcuola.



Le mamme, ovviamente, si sono recate prima agli uffici comunali e dopo, non avendo avuto risposta positiva, si sono rivolti a noi, nella speranza che l'eco mediatico farà tornare il Comune di San Salvo sui propri passi. Volentieri, dunque, diamo questa notizia che, in fondo, è un appello in favore di bambini che hanno gli stessi diritti dei loro coetanei per la frequenza del doposcuola.