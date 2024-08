Nuove Sinergie e Investimenti per il Rilancio del Vastese

Si è tenuta la stipula del contratto tra l'ASP 01 Chieti e la cooperativa "Casa Madonna dell’Asilo" per la gestione della Casa di Riposo Sant'Onofrio di Vasto, alla presenza dell'Assessore Roberto Santangelo e del Consigliere regionale Francesco Prospero. L'accordo, reso possibile grazie a un contributo regionale di 283.500 euro, segna un importante passo avanti per il potenziamento dei servizi socio-assistenziali nella regione, con l’obiettivo di garantire assistenza di qualità agli anziani del territorio. Nel corso della giornata, sono stati visitati il Centro Servizi Culturali e le scuole delle Figlie della Croce, istituzioni che rivestono un ruolo fondamentale nella promozione culturale ed educativa del Vastese, sostenendo e valorizzando le comunità locali.

La giornata si è conclusa con un incontro tra i rappresentanti istituzionali e i sindaci di vari comuni del Vastese, tra cui Liscia, San Buono, Furci, Fresagrandinaria, Monteodorisio, Roccaspinalveti, Torrebruna, Pollutri, Casalbordino e Borrello, per discutere delle strategie future di sviluppo territoriale e della necessità di rafforzare la collaborazione tra le istituzioni locali e regionali.

Il Consigliere regionale Francesco Prospero ha concluso esprimendo un ringraziamento all'Assessore Santangelo: "Ringrazio l'Assessore Santangelo per la sua costante disponibilità e la vicinanza dimostrata non solo al territorio del Vastese, ma a tutta la regione Abruzzo. La sua presenza oggi è un segnale importante di attenzione verso le nostre comunità e di impegno per il loro sviluppo futuro."