"Si inserisca il conto alla rovescia nellâ€™impianto semaforico e si smetta di far cassa"

L'incidente avvenuto il 2 settembre sulla Statale 16 all'ingresso di Vasto Marina, che ha visto il ferimento lieve di un giovane e la distruzione del contestato sistema T-Red, riporta nuovamente all'attenzione pubblica le problematiche legate all'uso di questo dispositivo. Da tempo noi consiglieri comunali di Fratelli d'Italia abbiamo denunciato l'installazione del T-Red come un mero strumento per fare cassa, piuttosto che una misura per la sicurezza stradale.

Il sistema, infatti, è stato oggetto di critiche per il breve intervallo tra il segnale giallo e il rosso, che ha generato una valanga di verbali e numerose sospensioni di patenti, penalizzando ingiustamente molti cittadini.

Oggi, augurando una pronta guarigione al giovane ferito, ci appelliamo al buon senso dell'amministrazione comunale. Quando verrà reinstallato il dispositivo T-Red, chiediamo che venga integrato un sistema di count down che permetta agli automobilisti di avere una chiara indicazione del tempo rimanente prima del rosso. Questa soluzione, ampiamente adottata in altre città, garantisce un approccio trasparente e realmente orientato alla sicurezza stradale, riducendo drasticamente il rischio di incidenti e disincentivando comportamenti pericolosi.

Il nostro obiettivo è che la sicurezza dei cittadini sia sempre la priorità, e non uno strumento per aumentare le entrate comunali a discapito degli automobilisti. Confidiamo che l'amministrazione ascolti questa richiesta e adotti le misure necessarie per rendere le strade di Vasto più sicure per tutti.