"Un piano adeguato di pulizia dei quartieri e un'idonea gestione dei rifiuti in tutta San Salvo "

"Un piano adeguato di pulizia dei diversi quartieri della città e una gestione dei rifiuti più adatta ad una città come San Salvo". E' quanto chiedono le consigliere comunali del Pd, Michela Torricella ed Emanuela Tascone all'assessore all'ambiente Tony Faga, anche a seguito dell'ultimo comunicato di stamattina, in cui si annuncia la pulizia di rifiuti nelle aree verdi dell'area industriale.



"Apprendiamo ormai da tempo e dai canali social di interventi di manutenzione che dovrebbero essere ordinari ma che invece diventano straordinari come la pulizia dei rifiuti sulla spiaggia il 16 agosto. Interventi prevedibili e da mettere in conto il giorno dopo ferragosto perché riteniamo - sottolineano la Torricella e la Tascone - che questi interventi siano di routine, siano servizi basilari dovuti ai cittadini, ma che vengono comunicati come straordinari e dunque degni, a loro dire, di applausi ed elogi".





"Il tutto forse per mascherare e spostare il tiro sulla realtà dei fatti e cioè che la città non è decorosa nelle sue strade e nei suoi marciapiedi, i rifiuti sono ovunque (e non solo purtroppo nella zona industriale) e la responsabilità non è solo ed unicamente dei cittadini che devono sì collaborare, ma il miglioramento del decoro urbano sono e restano, ribadiamo, in capo all'amministrazione comunale.

L'inciviltà trova molte volte la propria causa nell'incuria di chi ha il dovere di governarla, che deve e non può non mettere in atto tutti gli strumenti a propria disposizione. Inoltre, ci giungono segnalazioni - concludono le consigliere Torricella e Tascone - in cui spesso i camion dei rifiuti nel raccogliere l'immondizia perdono liquidi di vario genere lasciando cattivo odore sulle strade e segnalazioni sulle isole ecologiche dove rimangono per giorni rifiuti di ogni genere, dunque il servizio di raccolta differenziata non è così perfetto come sostenuto né tantomeno adeguato alle tasse che i cittadini sansalvesi pagano. Esortiamo dunque l'assessore Faga, oltre a pubblicare i comunicati stampa di natura meramente propagandistica, ad impegnarsi affinché la pulizia della nostra città sia effettivamente all'altezza di una comunità civile e rispettosa delle regole."