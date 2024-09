Asia Ciafardini 1ct dell' IIS ENRICO MATTEI  di Vasto premiata

Eni, partner "Filantropo" del progetto “ La mia idea di digitale: Prospettive al femminile2024” di Programma il Futuro, ha sponsorizzato una sfida speciale riservata alle studentesse delle scuole superiori statali e paritarie, del territorio nazionale ed estero, qualunque sia il loro anno di frequenza per stimolare la riflessione sulla propria idea di futuro nel mondo digitale.

Il fenomeno del divario digitale, legato in particolare alla popolazione femminile, costituisce un tema rilevante per il nostro Paese, che va affrontato in modo sistematico e a tutti i livelli.

Per cambiare tale situazione, il ruolo della scuola è fondamentale. L’obiettivo di favorire le possibilità di sviluppo professionale nei settori del digitale può infatti essere raggiunto attraverso l’acquisizione di consapevolezza da parte delle stesse ragazze che, aumentando la conoscenza su tali tematiche, possono aprirsi a nuove prospettive ed esplorare le molteplici opportunità offerte da queste tecnologie.

Inoltre, favorire una più ampia diversità di genere è essenziale per ampliare prospettive e vedute e promuovere team lavorativi più bilanciati.

Ogni studentessa ha partecipato a quattro webinar formativi, al termine dei quali ha consegnato un breve video in cui ha presentato la sua idea di futuro nel digitale.

Asia Ciafardini, studentessa della classe 1CT dell’I.I.S. Mattei di Vasto è stata una delle quattro vincitrici. Asia ha avuto l'opportunità di partecipare gratuitamente a giugno a un campus di due settimane di formazione sull’informatica (PinkCamp) presso l’Università dell’Aquila e oggi 10 Settembre nel palazzo Eni Learning in piazzale Enrico Mattei a Roma è stata premiata.