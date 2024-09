Vincenzo Biondelli lascia il San Pio per guidare la Ginecologia del San Timoteo trasformata appositamente in unità operativa complessa.

A Vasto invece il concorso da primario viene addirittura rinviato. Continua la desertificazione del nostro ospedale.

Dove passa Schael non cresce più in filo d'erba. Esattamente come era solito fare il suo illustre "unnico" compaesano.