Sulla Trignina vertice proficuo per la galleria Sella Venditto

Come avvenuto anni fa per la galleria Sella Venditto dove solo grazie al nostro intervento in collaborazione con la provincia di Isernia e il Csa Fiadel riuscimmo a scongiurare la chiusura totale che avrebbe prodotto dei gravi danni economici alle attività oltre al disagio per gli automobilisti a causa delle deviazioni stradali, anche oggi facciamo un plauso all’Anas ed alla Provincia di Isernia che in seguito alla riunione di ieri hanno scongiurato l’ipotesi di chiusura, con conseguente deviazione del traffico veicolare che avrebbe coinvolto il territorio di Carpinone e quello di Sessano del Molise all’altezza della galleria Serre sulla SS 650 Fondo Valle Trigno.

Verranno collocati impianti semaforici a doppio senso di marcia di circolazione( a senso unico alternato) anche se le attese per gli automobilisti potrebbero durare fino a 20 minuti secondo alcune proiezioni dell’Anas. Sarà evitato quindi il transito per Carpinone e il rientro sulla Trignina all’altezza del bivio di Sessano.

La decisione di interdire completamente il traffico lungo questo tratto viario, all’altezza proprio della galleria Serre che sarà interessata da lavori di manutenzione, aveva suscitato forti timori tra gli amministratori delle aree interne ed molti automobilisti e noi della PROTRIGNINA ABRUZZO E MOLISE, preoccupati per i disagi che avrebbero colpito automobilisti e pendolari, specialmente in vista della riapertura delle scuole. Molti studenti, infatti, si recano ogni giorno a Isernia dai paesi limitrofi, e una deviazione obbligatoria avrebbe comportato percorsi tortuosi e tempi di viaggio significativamente più lunghi e disagevoli.

I lavori sulla galleria Serre dovrebbero iniziare il prossimo lunedì, con una durata stimata di cinque mesi, un intervento cruciale per la manutenzione programmata della galleria Serre di Pesche. Inizialmente previsti per il 2 settembre, i lavori sono stati posticipati da Anas – come riportato nei giorni scorsi da queste colonne – proprio per consentire l’elaborazione di soluzioni che minimizzino i disagi per i pendolari e automobilisti.