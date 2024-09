Mozione per l'Installazione di Semafori dotati di conto alla rovescia e contasecondi

I Consiglieri Comunali Francesco Prospero, Vincenzo Suriani e Guido Giangiacomo hanno presentato una mozione al Consiglio Comunale di Vasto per l'installazione di un sistema di conto alla rovescia sui semafori della città, in particolare quelli dotati di dispositivo T-Red, come quello situato sulla Statale 16 all’ingresso di Vasto Marina.

La proposta nasce dalle numerose preoccupazioni espresse dai cittadini riguardo al breve intervallo di tempo tra il segnale giallo e quello rosso, che ha portato a un aumento significativo delle multe e delle sospensioni di patenti.

L'episodio più recente, verificatosi il 2 settembre 2024, ha visto l'abbattimento del dispositivo T-Red a seguito di un incidente stradale, sottolineando ulteriormente i problemi di sicurezza legati a questo sistema.



I Consiglieri ritengono che l'installazione di un display contasecondi, con un sistema di count down sul semaforo, rappresenti un passo necessario per migliorare la sicurezza stradale e offrire maggiore trasparenza agli automobilisti. Questo sistema fornirebbe infatti un’indicazione chiara e visibile del tempo rimanente prima del cambio di colore del semaforo, riducendo così il rischio di errori e incidenti. Tra l’altro l’amministrazione Menna si era già impegnata a installare tale sistema contasecondi nel maggio 2023, in una riunione davanti al Prefetto, ma da allora nulla è stato fatto per adeguare l’impianto.



Oltre all'introduzione del countdown, la mozione chiede una revisione dei tempi di intervallo tra il segnale giallo e quello rosso, affinché siano allineati con le migliori pratiche nazionali e internazionali in materia di sicurezza stradale. Attraverso questa mozione, i Consiglieri invitano il Sindaco e la Giunta Comunale a prendere tutte le misure necessarie per l'installazione del sistema di count down e a informare tempestivamente il Consiglio e la cittadinanza sulle azioni intraprese, garantendo la massima trasparenza nel processo.



"La sicurezza stradale deve essere una priorità per l’amministrazione comunale. L'installazione di un sistema di count down non solo migliorerebbe la sicurezza degli automobilisti, ma contribuirebbe anche a ripristinare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e nelle misure di controllo stradale adottate”. “Questa mozione rappresenta un passo concreto verso una maggiore sicurezza stradale e una gestione più trasparente delle regole del traffico in città”, hanno dichiarato i Consiglieri Prospero, Suriani e Giangiacomo.