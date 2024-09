A Fresa festa dei settantenni.

I fresani nati nel '54 ormai da vent'anni (cioè da quando hanno compiuto i primi 50 anni) ogni tanto si riuniscono per stare insieme, in particolar modo a Natale per farsi una pizza con lo scambio di auguri. E questo anche se non tutti i coetanei vivono tutti a Fresa. Ci sono infatti anche residenti a Vasto, San Salvo e in Germania.

La classe fresana del '54 è composta da 32 persone, di cui 4 passati a miglior vita.



Domenica 15 settembre dieci coetanei, ovviamente con i rispettivi partner, hanno festeggiato i loro primi settanta anni. Questi i partecipanti: Di Biase Delio, Giangiacomo Giuseppe, Di Vincenzo Concetta, De Innocentis Dario, Giangiacomo Valentino e Lizzi Dino, Rossi Doriano, Verrone Dario, Del Villano Giuliano, Nocciolino Natalino.



Questo il programma della giornata:

ore 10:00 raduno a Fresa in Piazza Madonna delle Grazie;

ore 11:45 Santa messa di ringraziamento al Signore per averci donato questi meravigliosi 70 anni presso la chiesa del Santissimo Salvatore di di Fresa;

a seguire pranzo a base di pesce presso ristorante "Squiseato" con divertimenti e canti popolari...