GRAZIANA DI FLORIO RESTA IN CARICA

Non avevamo dubbi. Sapevamo che non aveva i piedi per camminare, in virtù di inesattezze formali e sostanziali.

Officina Cupello ha tentato in tutti i modi di rovesciare l’esito elettorale determinato dal voto popolare, mossa dalla spasmodica brama di potere, che da sempre la caratterizza e che l’ha portata, in questi anni, a seminare divisioni e odio nella nostra comunità.

Il ricorso è stato presentato nei termini sbagliati e presentava vizi di forma evidenti. Al suo interno, è stato anche messo in dubbio l’operato di presidenti di seggio e scrutatori, accusati in parte di incompetenza e in parte di essere collusi con Semplicemente Cupello. In realtà, già al termine delle operazioni di voto, i rappresentanti di seggio di Officina avevano firmato tutti i verbali. Tutto si è svolto in piena regolarità e trasparenza, com’era chiaro fin dall’inizio.

Ringraziamo il nostro difensore, l’Avv. Andrea Filippini. I ricorsi hanno un costo importante, e di certo le spese non si pagano con i gettoni di presenza dei tre consiglieri di minoranza sostenitori dell’ “Amministrazione a costo zero”. A costo zero solo quando conviene, per capirci.

L’Avv. Filippini, figura competente e professionale, ma anche persona a noi cara, percepirà un compenso di 1500 euro, ben inferiore a quello previsto per ricorsi di questo tipo. Ma non solo: devolverà i 1500 euro per il Festival del Carciofo 2025, e lo ringraziamo fin da ora per questo gesto d’amore verso Cupello.

Dunque, la vicenda si è conclusa nel migliore dei modi. Semplicemente Cupello ha vinto le elezioni, Graziana Di Florio è Sindaco e Officina Cupello dovrà rassegnarsi al ruolo di minoranza e opposizione.

Con più forza e motivazione, rafforzati da questa vicenda dopo settimane di fango, accuse e angherie, continueremo a impegnarci per la crescita di Cupello, con passione e amore.

Andiamo avanti, insieme!