Le finestre sulla nostra storia. Racconta San Salvo e il territorio attraverso la fotografia

«Qualcuno ha detto che una fotografia è una finestra nel tempo – ha spiegato Marchese – e quando osserviamo una foto è proprio come se riaprissimo una finestra su quello spazio e quell’istante in cui fu scattata. Consapevole di ciò – ha detto ancora, ricordando il patrocinio del Comune e della Fondazione Bcc - la nostra associazione, coinvolgendo i tanti fotografi professionali e amatoriali della città, ha deciso di organizzare un’ampia raccolta di immagini che possa mappare e raccontare l’evoluzione della nostra comunità e del suo territorio. E per fare questo, abbiamo pensato di coinvolgere le famiglie del nostro territorio, aprendo i cassetti e gli album di famiglia per raccontare la nostra comunità».