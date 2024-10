L' Avvocato Fabio Giangiacomo si dimette dal Direttivo Pd di Vasto

Considerate le funzioni che dovrebbero essere esercitate dal direttivo del circolo , in termini di direzione politica e verificato il suo concreto svolgersi nel circolo PD di Vasto, rassegno le mie dimissioni con effetto immediato dal direttivo di Vasto. In quanto militante ed elettore del PD, esprimo piena fiducia nella segretaria nazionale, rimango a disposizione del Partito per qualsiasi compito o servizio da svolgersi nel resto del territorio . Le presenti dimissioni saranno comunicate anche al Segretario Regionale e ai nostri rappresentanti in parlamento. Ad maiora.