I Lions vastesi in fiera con lo screening diabetologico su oltre 500 persone

Continua incessante la campagna di sensibilizzazione dei Lions in merito alla prevenzione e ai rischi correlati alla diffusione del diabete. Ed anche durante la fiera mercatale Ambulanti in città, curata dalla Confcommercio cui va un ringraziamento per aver sposato la causa ormai da anni, i tre Lions Club di Vasto (Ch) hanno condotto una campagna di screening del tutto gratuito e di informazione sulla patologia la cui diffusione preoccupa notevolmente anche l’Organizzazione mondiale della Sanità che ha lanciato più di un allarme sull’abuso di zuccheri raffinati a fronte di una attività fisica e sociale in forte diminuzione.

Il service dei Lions vastesi, patrocinato dal Comune di Vasto e che ha visto come partner l’AILD-Associazione Italiana Lions per il Diabete, ha consentito di sottoporre a screening glicemico oltre 500 persone di ogni fascia di età, persone alle quali lo staff medico presente in loco, coordinato dal diabetologo Dr. Ercole D’Ugo, ha potuto somministrare consigli utili su stile di vita ed eventuali controlli medici, di fronte anche a casi di misurazioni dall’esito border line o ben al di sopra della soglia definibile come accettabile.

Nella scia della collaborazione nata già nel passato anno sociale, l’evento è stato reso possibile grazie alla disponibilità della Dr.ssa Francesca Tana, direttrice medica dell’ospedale S. Pio di Vasto, del Dr. Augusto Sardellone e della Dott.ssa Giuliana Scuro, rispettivamente dirigente medico responsabile e coordinatrice infermieristica presso il dipartimento di Medicina e Chirurgia d’urgenza del nosocomio vastese, e della direttrice del polo didattico universitario di Vasto Dott.ssa Luciana Potalivo, ed è stato realizzato con la collaborazione degli infermieri del Pronto soccorso – 118 Ciro Sperinteo e Giovanni Giammichele e di due allievi del polo didattico.

Alla presenza del referente provinciale AILD Luigi Spadaccini, il presidente del Lions Club Vasto Host, Michele Del Borrello, ha rilevato come ‘nel corso di ogni anno sociale portiamo avanti campagne del genere e riusciamo a raggiungere un alto numero di persone, una quantità difficilmente raggiungibile attraverso altre strade e in una campagna di sensibilizzazione la massa critica è fondamentale.’

‘Anche in questa occasione siamo riusciti nell’intento di aiutare le persone a comprendere l’importanza di sottoporsi a esami di controllo – ha evidenziato Sandra Di Gregorio, presidente del Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna – soprattutto per quanto attiene una patologia probabilmente ancora troppo sottovalutata e che invece è fortemente dannosa per il nostro organismo.’

‘La collaborazione tra Club Lions e tra di essi ed enti socio-sanitari partorisce sempre momenti importanti di prevenzione e di sensibilizzazione come questo – ha sottolineato Alessandra Petrucci, presidente del Lions Club Vasto New Century – un ringraziamento particolare va a tutto il personale sanitario formato da soci Lions e non che si è adoperato per riuscire a parlare di diabete al più alto numero di persone possibile.’

Tanti i soci dei tre Lions Club vastesi che hanno partecipato al service a testimonianza di quanto la prevenzione e la lotta al diabete siano tematiche da loro molto sentite.