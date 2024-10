A Vasto Marina lezioni gratuite con ASD Cammini e Benessere

Lezioni gratuite di Nordic Walking e Camminata Sportiva a Vasto Marina con ritrovo al parcheggio antistante la Sirenetta, mercoledì e sabato. A proporle a chiunque abbia voglia di conoscere queste discipline sportive e unirsi ai gruppi, mercoledì 2 e sabato 5 ottobre, è l’ASD Cammini e Benessere. Per partecipare gratuitamente ad una delle due lezioni, mercoledì alle 18.15 per il Nordic Walking e alle 19.15 per la Camminata Sportiva, oppure sabato, mercoledì alle 15.15 per il Nordic Walking e alle 16.30 per la Camminata Sportiva, è necessario contattare telefonicamente Stefano Suriani, Presidente e Istruttore del sodalizio, al 3476238600.