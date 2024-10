POCHE PAROLE E LETTERE GROSSE

Come da noi ipotizzato, sul Civeta si è visto il fumo del fuoco che cova sotto la cenere nella maggioranza (?) locale. Infatti, anche se l' emendamento "antimarcovecchio" è stato votato, Alfonso Di Toro ha fatto la seguente dichiarazione "Questo emendamento ci è stato socializzato un minuto prima del Consiglio comunale e per questo non lo abbiamo firmato e francamente questo è un metodo che non condividiamo. Lo votiamo solo per spirito di coalizione, anche se siamo sostanzialmente d' accordo con l' intervento di Argirò".

Con tale breve dichiarazione, il gruppo di "San Salvo popolare e liberale" conferma la propria posizione di dissenso all' interno della maggioranza (?), tanto che nulla gli era stato detto circa l' emendamento (forse per paura che l' avrebbero "socializzato" con Manuele Marcovecchio, contro la cui ancora ufficiosa nomina a direttore si erano già scagliati il sindaco di San Salvo e il capo dell' Opposizione di Cupello). Infine, il dichiararsi d' accordo di Di Toro con l'intervento di Argirò deve aver fatto ulteriormente inviperire gli esponenti del centrodestra locale, visto che Argirò che ne era stato il leader è ancora seduto tra i banche dell' Opposizione.

Ma questo è solo l'inizio di ciò che probabilmente succederà a breve e proprio sul Civeta, dal cui Consiglio d' Amministrazione si è già dimesso il rappresentante nominato dal Comune di San Salvo, Angiolino Chiacchia, che già si era astenuto sulla presa d'atto della graduatoria che vede in pole position proprio Marcovecchio