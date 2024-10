La comunitÃ  dei Salesiani Don Bosco di Vasto Ã¨ pronta a vivere con entusiasmo lâ€™inizio dellâ€™Anno Pastorale 2024-2025.

Questo tradizionale appuntamento, sarà quest'anno arricchito dalla presenza di don Roberto Colameo, il neo Superiore dei Salesiani dell’Italia Centrale, che ha origini abruzzesi, precisamente di Guilmi. La sua partecipazione rappresenta un momento significativo per la comunità locale, desiderosa di accogliere le sue parole e il suo contributo spirituale. Don Colameo prenderà parte a vari momenti di preghiera e incontri con i fedeli, con l’intento di rafforzare il senso di appartenenza e comunione.

La Concelebrazione Eucaristica di domenica 13 ottobre, alle ore 10.30, presso l’Oratorio di Via San Domenico Savio 1 a Vasto, sarà occasione per salutare don Roberto e affidare agli educatori, formatori, animatori, catechisti e volontari della Casa Salesiana il Mandato alla Comunità Educativa Pastorale. Questo momento simboleggia l’impegno rinnovato dei membri della comunità nell’accompagnare i giovani e le famiglie nel cammino di fede.

A seguire, un pranzo condiviso riunirà i partecipanti in un momento di convivialità, per il quale è necessaria l’iscrizione sul sito donboscovasto.it (il primo è offerto dalla Comunità Salesiana). Nel pomeriggio, invece, prenderà il via l’ORATAC, un torneo sportivo aperto alle associazioni, che incarna perfettamente lo spirito salesiano di unione tra gioco, fraternità e crescita spirituale.

L’apertura dell’Anno Pastorale ai Salesiani Don Bosco di Vasto è un’occasione importante per rafforzare il legame della comunità con la propria fede, unendo preghiera, formazione e attività ludiche in perfetto stile salesiano. La presenza di don Roberto Colameo e la partecipazione attiva di tutte le realtà parrocchiali ed oratoriane renderanno questa settimana un momento di forte comunione e crescita, con lo sguardo rivolto a un futuro ricco di iniziative e progetti per i giovani.

All'evento parteciperanno autorità pubbliche della città ed il sindaco di Guilmi, Carlo Racciatti, a testimoniare l'affetto e la vicinanza del Paese a don Colameo.