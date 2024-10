(H) Open day menopausa negli ospedali di Chieti, Lanciano e Vasto

In occasione della Giornata mondiale della menopausa, venerdì 18 ottobre 2024, la Asl Lanciano Vasto Chieti aderisce all'(H) Open day di Fondazione Onda ETS che coinvolge gli ospedali con il “ bollino rosa ” per offrire servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi alle donne che stanno vivendo il periodo della menopausa (consulenze e colloqui, esami strumentali, conferenze, infopoint e distribuzione di materiali informativi).



Obiettivo dell’iniziativa è sensibilizzare le donne sui cambiamenti che accompagnano la menopausa e sulle strategie comportamentali, diagnostiche e terapeutiche che consentono non solo di migliorare i disturbi che connotano le problematiche a breve termine, ma anche di prevenire e ridurre le complicanze a medio-lungo termine, come le malattie cardiovascolari e l’osteoporosi.



Queste le iniziative in programma venerdì 18 ottobre 2024 negli ospedali di Chieti, Lanciano e Vasto.



OSPEDALE DI CHIETI



Tipologia di servizio: Visite/Consulenze/Colloqui in presenza

Data: 18/10/2024

Tipologia: Visita ginecologica ed ecografia ginecologica

Ulteriori Informazioni:

Orario mattina: 09:00 - 13:00

Luogo / Sede: Ambulatori medicina prenatale 12 livello corpo A - Ospedale Clinicizzato “SS. Annunziata” Chieti

Prenotazione obbligatoria: Si

Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: clinicaostetricafrontoffice@asl2abruzzo.it



Tipologia di servizio: Visite/Consulenze/Colloqui in presenza

Data: 18/10/2024

Tipologia: Colloquio informativo “Riabilitazione del pavimento pelvico” con l'ostetrica

Ulteriori Informazioni:

Orario mattina: 10:00 - 11:00

Luogo / Sede: Ambulatori medicina prenatale 12 livello corpo A Ospedale Clinicizzato “SS. Annunziata” Chieti

Prenotazione obbligatoria: No



Tipologia di servizio: Visite/Consulenze/Colloqui in presenza

Data: 18/10/2024

Tipologia: Colloquio informativo “Nutrizione in menopausa” - Prof.ssa Vitacolonna

Ulteriori Informazioni:

Orario mattina: 12:00 - 13:00

Luogo / Sede: Ambulatori medicina prenatale 12 livello corpo A Ospedale Clinicizzato “SS. Annunziata” Chieti

Prenotazione obbligatoria: No



Tipologia di servizio: Visite/Consulenze/Colloqui in presenza

Data: 18/10/2024

Tipologia: Colloquio informativo “Attualità sulla sessualità in menopausa” con il ginecologo

Ulteriori Informazioni:

Orario mattina: 11:00 - 12:00

Luogo / Sede: Ambulatori medicina prenatale 12 livello corpo A Ospedale clinicizzato “SS. Annunziata” Chieti

Prenotazione obbligatoria: No





OSPEDALE DI LANCIANO



Tipologia di servizio: Conferenza/convegno in presenza

Data: 18/10/2024

Titolo: La salute della donna in menopausa

Ulteriori Informazioni: ore 14.00 – 14.30 Ti racconto la menopausa Dr.ssa Marrone ore 14.30 – 15.00 Le insidie della menopausa. I sanguinamenti uterini Dr.ssa Cardellini ore 15.00 – 16.00 Quali terapie per il benessere e la serenità in menopausa. Dr.ssa Gianna Impicciatore ore 16.00-16.30 Le ginecologhe del Renzetti rispondono alle domande delle donne sulla menopausa

Orario pomeriggio: 14:00 - 17:00

Luogo / Sede: Aula ex scuola Infermieri Ospedale di Lanciano

Prenotazione obbligatoria: No





Tipologia di servizio: Visite/Consulenze/Colloqui in presenza

Data: 18/10/2024

Tipologia: Visita con il diabetologo, visita con il dietista

Ulteriori Informazioni: Donne in menopausa con età compresa tra i 45 ed i 65 anni

Orario mattina: 08:30 - 13:00

Luogo / Sede: Ambulatorio di diabetologia ingresso 19 (sopra la nefrologia)

Prenotazione obbligatoria: Si

Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 0872.706411 / diabetologia.lanciano@asl2abruzzo.it

Note: Chiamare dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00; martedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.00





Tipologia di servizio: Visite/Consulenze/Colloqui in presenza

Data: 18/10/2024

Tipologia: Visita con l'endocrinologo: vista endocrinologica + ecografia tiroidea

Ulteriori Informazioni: Donne in menopausa tra i 45 ed i 65 anni

Orario pomeriggio: 15:00 - 18:00

Luogo / Sede: Reparto Medicina Ospedale Renzetti

Prenotazione obbligatoria: Si

Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 0872.706458

Note: Chiamare dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e chiedere dell'infermiera Claudia Cuonzo





Tipologia di servizio: Visite/Consulenze/Colloqui in presenza

Data: 18/10/2024

Tipologia: Visita con il cardiologo +ECG

Ulteriori Informazioni: Donne in menopausa con età compresa tra 45 anni e 65 anni

Orario pomeriggio: 15:00 - 19:00

Luogo / Sede: Ambulatorio cardiologico 2° piano (sopra la Radiologia)

Prenotazione obbligatoria: Si

Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 0872.706484

Note: Chiamare dalle ore 12.00 alle ore 15.00

Tipologia di servizio: Visite/Consulenze/Colloqui in presenza





Data: 18/10/2024

Tipologia: Colloquio con l'ostetrica

Ulteriori Informazioni: Colloquio con l'ostetrica sulle tematiche riguardanti le modificazioni naturali della vita durante il periodo menopausale

Orario mattina: 10:00 - 12:00

Luogo / Sede: Poliambulatorio Ospedale Renzetti edificio 21 piano terra - ambulatorio Ginecologia

Prenotazione obbligatoria: Si

Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 0872.706418, 0872.706621

Note: Chiamare dalle ore 12.00 alle ore 14.00





Tipologia di servizio: Visite/Consulenze/Colloqui in presenza

Data: 18/10/2024

Tipologia: Valutazione per il benessere del pavimento pelvico: incontro con l'ostetrica

Ulteriori Informazioni:

Orario pomeriggio: 15:00 - 18:00

Luogo / Sede: Poliambulatorio Ospedale Renzetti edificio 21 piano terra - ambulatorio Ginecologia

Prenotazione obbligatoria: Si

Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 0872.706621 e 0872.706418

Note: Chiamare dalle ore 12.00 alle ore 14.00

Tipologia di servizio: Esami





Data: 18/10/2024

Tipologia: Ecografia transvaginale + visita ginecologica

Ulteriori Informazioni: Donne in menopausa con età compresa tra 45 e 65 anni

Orario mattina: 09:00 - 13:00

Orario pomeriggio: 15:45 - 19:00

Luogo / Sede: Poliambulatorio Ospedale Renzetti edificio 21 piano terra - ambulatorio Ginecologia

Prenotazione obbligatoria: Si

Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 0872.706418, 0872.706621

Note: Chiamare dalle ore 12.00 alle ore 14.00





Tipologia di servizio: Esami

Data: 18/10/2024

Tipologia: Pap-Test

Ulteriori Informazioni: L'esame verrà eseguito in collaborazione con il Servizio di citodiagnostica dell'Ospedale in donne in menopausa di età tra 45 e 65 anni.

Orario mattina: 09:00 - 12:00

Luogo / Sede: Ambulatorio ginecologico Ospedale Renzetti ingresso 3 piano 1

Prenotazione obbligatoria: Si

Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 0872.706621

Note: Chiamare dalle ore 12.00 alle ore 13.00





Tipologia di servizio: Esami

Data: 18/10/2024

Tipologia: MOC

Ulteriori Informazioni: Donne in menopausa tra i 45 ed i 65 anni

Orario mattina: 08:30 - 13:30

Luogo / Sede: Medicina Nucleare - Ospedale Renzetti Lanciano

Prenotazione obbligatoria: Si

Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 0872.706226 - medicina.nucleare@asl2abruzzo.it





OSPEDALE DI VASTO



Tipologia di servizio: Conferenza/convegno in presenza

Data: 18/10/2024

Titolo: Conosciamo la menopausa

Ulteriori Informazioni: OSTETRICHE e GINECOLOGI dell'Ospedale di VASTO - Argomenti: MENOPAUSA, SINTOMI E DIAGNOSI

Orario mattina: 09:00 - 12:00

Luogo / Sede: 4° PIANO OSTETRICIA E GINECOLOGIA, STANZA PSICOPROFILASSI AL PARTO

Prenotazione obbligatoria: Si

Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 0873308265 - Indirizzo e-mail: filomena.carlucci@asl2abruzzo.it

Note: Chiamare dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00





Tipologia di servizio: Visite/Consulenze/Colloqui in presenza

Data: 18/10/2024

Tipologia: Visita ginecologica + ecografia transvaginale

Ulteriori Informazioni:

Orario mattina: 09:00 - 12:00

Luogo / Sede: AMBULATORIO GINECOLOGICO 4 PIANO

Prenotazione obbligatoria: Si

Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 0873308265 - Indirizzo e-mail: filomena.carlucci@asl2abruzzo.it

Note: Chiamare dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00