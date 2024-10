SILVESTRI PRECISA E MINACCIA QUERELE

Il ripetersi di continue notizie di stampa, legate a pretestuose polemiche concernenti la nomina di un D.G. della società, che non possono e non devono coinvolgere la compagine da me presieduta, mi impongono di effettuare una ricostruzione oggettiva della vicenda, cioè, fondata sui fatti, per evitare il diffondersi di ulteriori e nocive congetture. E tanto mi preme fare, sia a tutela dell’immagine della società, sia a salvaguardia dell’operato del Consiglio di amministrazione, che ha agito sempre in perfetta legalità e trasparenza.

Devo anzitutto osservare che il fatto che il nome del vincitore del concorso è trapelato ancor prima che fossero adempiute le pubblicazioni relative alla trasparenza e al rispetto della privacy, e quindi in spregio al diritto dei singoli candidati di conoscere gli esiti del concorso in maniera riservata, costituisce un fatto particolarmente grave. Al riguardo, pertanto, a tutela dell’operato del CdA, mi riservo di agire nelle sedi competenti nei confronti di coloro che hanno diffuso notizie ancora riservate, in palese violazione della normativa vigente. Senza considerare che costoro, in mancanza della dovuta ufficialità, hanno inteso dare la massima diffusione alle medesime notizie propagandole agli organi di stampa.

Fatta tale premessa, è mia intenzione esporre i FATTI salienti della vicenda concernente la selezione pubblica per l’assunzione di un D.G. della società, per come essi si sono realmente svolti.

Premesso che l’art. 19 del vigente statuto al Cda, consente di nominare un D.G., ai sensi dell’19 c.1 – 6 del D.lgs 165/2021, previa deliberazione dell’assemblea dei soci, in data 15/03/2024, con verbale n°3, il CdA deliberava, all’unanimità, in merito alla nomina del Direttore Generale, delegando il Presidente a valutare la capacità di spesa e la predisposizione di quanto necessario da sottoporre all’attenzione dei soci per le opportune deliberazioni in merito.

Tale verbale non veniva impugnato.

L’Assemblea dei Soci, con verbale n°2 del 15/04/2024, con n. 6 voti favorevoli (Vasto, Cupello, Scerni, Casalbordino, Pollutri, C.M. Montagna Sangro-Vastese) e n. 3 voti contrari (San Salvo, Monteodorisio, Villalfonsina) per teste, e con il 74,31% di quote favorevoli e il 25,69% di quote contrarie, deliberava di ratificare quanto proposto e deliberato dal CdA, ovvero l’avvio di una selezione pubblica.

Anche tale verbale non veniva impugnato.

Il 10/05/2024, tramite piattaforma telematica DigitalPA, veniva avviata apposita indagine di mercato, con richiesta di preventivo per la fornitura del servizio di Selezione Pubblica del Direttore Generale, a n° 3 operatori economici: 1. Apis Srl con sede legale in Via L.Guercio, 423 – Salerno; 2. Etjca Spa con sede legale in Corso Sempione, 4 – Milano; 3. WinTime Spa con sede legale in Via Molise, 7/9 – Napoli.

Alla scadenza, fissata al 16/05/2024, pervenivano le relative offerte.

In ottemperanza ai principi di trasparenza ed economicità, la procedura di selezione veniva affidata alla società Etjca Spa, che aveva presentato la migliore offerta.

In data 10/06/2024, veniva pubblicato il bando di selezione pubblica, nei modi e nelle forme previste dalla legge, nell’apposita sezione del sito istituzionale (https://civeta.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/selezione-del-personale/reclutamento-delpersonale/bandi-e-avvisi-di-selezione-per-i-quali-e-possibile-presentare-domanda-di partecipazione.html, nonché nella sezione “News”; http://www.civeta.it/news/articolo/avviso_di_selezione_pubblica).

In data 19/07/2024, la società Etjca Spa comunicava che risultavano iscritti alla procedura in oggetto 12 candidati identificandoli con un codice di partecipazione, al fine di garantire la privacy relativamente al trattamento dei dati personali dei partecipanti.

Il 26/08/2024 Etjca inviava la proposta di costituzione della Commissione giudicatrice che veniva autorizzata dal Presidente CdA in data 30/08/2024.

Il 2 settembre 2024 è stato pubblicato, come previsto dall’Articolo 6 dell’Avviso di Selezione Pubblica, l’avviso di convocazione per la prova (colloquio) riservata a soli 9 candidati, sui 12 iscritti alla selezione. Tre dei candidati sono stati esclusi per la mancanza del requisito obbligatorio specificato nell’Avviso Pubblico, nonostante la Società Etjca avesse richiesto un’integrazione documentale.

In data 03/09/2024 è stato reso noto il calendario della prova, come risulta anche dagli atti pubblicati sul medesimo sito istituzionale.

Il 20/09/2024 viene acquisito, al protocollo n° 5145, l’esito della selezione pubblica finalizzata al conferimento dell’incarico a tempo determinato di Direttore Generale. Tale comunicazione evidenziava che dei 9 candidati convocati alla prova erano presenti solo in 4. I restanti 5 candidati risultavano assenti

Solo in questa data CIVETA S.r.l. veniva a conoscenza dei nominativi dei partecipanti alla selezione.

In data 30/09/2024, con verbale n°14, il Consiglio di amministrazione deliberava di prendere atto dell’esito finale della selezione pubblica e di attendere l’acquisizione di tutti gli atti inerenti la procedura, al fine di procedere alla pubblicazione della graduatoria e alla successiva assunzione del Direttore Generale, nonché di rinviare alla successiva seduta l’attribuzione delle deleghe e funzioni del Direttore Generale.

In data 02/10/2024, alle ore 18.00, il Presidente riceveva, brevi manu, il plico contenente la documentazione originale afferente la selezione pubblica, da parte del dott. Igor Lombardi, responsabile della Divisione Gare e P.A. di Etjca Spa, come risulta dalla nota al protocollo n°5522 del 03/10/2024.

Questo e solo questo è quanto si è verificato ed ogni diversa notizia costituisce una vera e propria denigrazione per il sottoscritto e per l’immagine della Società che mi onoro di presiedere.