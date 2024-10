Al via la campagna di vaccinazione antinfluenzale in provincia di Chieti

L’Azienda sanitaria locale ha avviato la campagna di vaccinazione antinfluenzale e anti Covid-19 per il 2024/2025 in provincia di Chieti con la distribuzione di vaccini ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta e agli ambulatori del Servizio igiene epidemiologia e sanità pubblica (Siesp) della Asl, diretto da Ada Mammarella Anchitella.

Dalla prossima settimana saranno consegnati anche alle farmacie della provincia di Chieti, dove saranno dunque disponibili per i cittadini. A loro potranno rivolgersi per la somministrazione gratuita i cittadini che rientrano nelle categorie indicate dal Ministero della Salute .



L’obiettivo è di offrire gratuitamente una protezione contro l’influenza stagionale alle fasce più vulnerabili della popolazione, come adulti di età pari o superiore a 60 anni, donne in gravidanza e nel periodo post partum, bambini dai sei mesi ai sei anni di età, persone affette da patologie croniche, donatori di sangue e alcune categorie di lavoratori: personale sanitario e socio-sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco, allevatori e chi è a contatto con gli animali.



Sarà offerta anche la vaccinazione anti Covid-19: in questa prima fase sarà somministrato in via prioritaria alle persone di età pari o superiore a 80 anni; agli ospiti delle strutture per lungodegenti; alle persone con elevata fragilità e agli operatori sanitari e sociosanitari.



La campagna antinfluenzale è anche un’occasione per offrire la vaccinazione antipneumococcica agli over 65 anni e alle persone che appartengono a categorie a rischio.



Per le vaccinazioni è dunque possibile rivolgersi ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta, alle farmacie nonché agli ambulatori vaccinali della Asl a

Chieti (via Padre Alessandro Valignani),

San Giovanni Teatino (via Cavour, 4/2),

Guardiagrele (via Anello),

Ortona (piazza San Francesco),

Lanciano (via Don Minzoni),

Casoli (via Aventino, 1),

Vasto (via Michetti, 86),

San Salvo (via De Gasperi),

Villa Santa Maria (via Roma, 32),

Atessa (via Gramsci, 4),

Castiglione Messer Marino (via De Gasperi, 1).