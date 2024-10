Investimenti concreti del governo regionale nella provincia di Chieti per mobilità sostenibile e sviluppo territoriale

Come consigliere regionale di Fratelli d'Italia, esprimo grande soddisfazione per le decisioni assunte ieri dalla Giunta regionale, riunitasi sotto la guida del Presidente Marco Marsilio. Le delibere approvate rappresentano un segnale concreto dell'impegno del governo regionale verso lo sviluppo e la valorizzazione della provincia di Chieti, con un focus su mobilità sostenibile e potenziamento delle infrastrutture.

Tra le misure più significative vi sono gli investimenti per incentivare la mobilità sostenibile e l'intermodalità bici-treno, per un totale di oltre 15 milioni di euro. Un’attenzione particolare è stata rivolta al nostro territorio, con il finanziamento di interventi cruciali come la realizzazione di piste ciclabili e ciclostazioni. In provincia di Chieti, sono stati previsti finanziamenti rilevanti per i seguenti progetti:

- San Vito Chietino - Castel Frentano: € 7.578.255

- Pista ciclabile Val Di Foro: € 2.099.772

- Ortona – Orsogna: € 800.400

- Vasto – Monteodorisio: € 650.537

- Stazione Piane d'Archi - Atessa Piazzano: € 476.834

- San Giovanni Teatino: € 119.208

- Lido Le Morge - Torino di Sangro: € 102.178

- Vasto Porto: € 85.148

- Fossacesia - Torino di Sangro: € 53.643

- Vasto Lebba - Stazione Porto: € 43.425

Questi interventi sono essenziali per promuovere una mobilità più sostenibile, riducendo le emissioni e migliorando la qualità della vita dei cittadini, nonché per incentivare il turismo verde, sempre più importante per la nostra regione. Inoltre, la Giunta ha approvato il “Piano di attuazione del Fondo Sociale Europeo Plus” e ha destinato risorse fondamentali per il miglioramento dei servizi, la formazione professionale e il sostegno alle famiglie, con un occhio di riguardo per la riduzione dei costi per le mense scolastiche biologiche e la promozione dell'istruzione. Anche il nostro territorio beneficerà di importanti contributi per la valorizzazione dei "Cammini d’Abruzzo", attraverso un investimento di 2,5 milioni di euro destinati a potenziare infrastrutture e servizi che arricchiranno l’offerta turistica della nostra provincia.

Questi provvedimenti dimostrano come il governo regionale sia attento alle necessità dei territori e continui a lavorare con impegno per garantire crescita e sviluppo, con un'attenzione particolare alla provincia di Chieti e ai suoi cittadini. Il nostro obiettivo è di continuare su questa strada, assicurando che le risorse vengano utilizzate al meglio per creare opportunità e migliorare la qualità della vita nella nostra regione.