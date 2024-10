Si riunirà sabato 26 ottobre prossimo la Rete per i censimenti ed il recupero delle risorse (nei Comuni che si spopolano). L'incontro avrà luogo a Bomba nella sala consiliare e durerà per l'intera giornata. Sarà praticamente "la presa in carico" delle nuove attività di contrasto allo spopolamento da parte di professionisti e studiosi che non si rassegnano di fronte a quello che sembra essere un fenomeno irreversibile…ma potrebbe non esserlo se …