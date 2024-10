Un cittadino ci invita a pubblicizzare questo concorso per dare ampia diffusione

CITTÀ DI SAN SALVO

Provincia di Chieti

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E

INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DEI SERVIZI CONTABILI – AREA DEGLI

ISTRUTTORI, CON RISERVA DI N. 1 POSTO IN FAVORE DEGLI OPERATORI CHE HANNO

CONCLUSO IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE SENZA DEMERITO.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE – Parte Giuridica

Visto che:

- con Deliberazione di G. M. n. 82 del 18/04/2024, avente ad oggetto “Approvazione P.I.A.O. -

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026” che ha assorbito nell’apposita Sezione

3, “Organizzazione e capitale umano”, sotto-sezione 3.3, il Piano Triennale dei Fabbisogni del

Personale per il triennio 2024-2026, è stata prevista, altresì, l’assunzione a tempo pieno e

indeterminato di n. 1 (un) Istruttore dei servizi contabili – area degli istruttori a tempo pieno ed

indeterminato,

- con successive Deliberazioni di G. M. n. 91 del 08/05/2024 e n. 147 del 17/07/2024, si è

provveduto ad aggiornare in parte il Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale per il triennio

2024-2026, assorbito nella Sezione 3, “Organizzazione e capitale umano”, sotto-sezione 3.3,

del P.I.A.O. 2024-2026, confermando l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 (un)

Istruttore dei servizi contabili;

VISTA la necessità di procedere, in attuazione degli atti predetti, alla copertura di n. 1 posto vacante

del profilo professionale di Istruttore servizi contabili tramite indizione concorso pubblico;

Considerato che, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, della Legge 56/2019 le procedure concorsuali

bandite dalle Pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e le

conseguenti assunzioni possono essere effettuate, fino al 31 dicembre 2024, senza il previo

svolgimento delle procedure previste dall’articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165/2001;

Dato atto che, con nota n. 15950 del 09/05/2024, questo Ente ha inoltrato la richiesta ai sensi

dell’art. 34 bis del D.Lgs n. 165 del 30/03/2001 rispettivamente alla Regione Abruzzo, Dipartimento

Lavoro – Sociale – DPG026 ed al Dipartimento della Funzione Pubblica per le assunzioni in oggetto;

Vista la nota della Regione Abruzzo, Dipartimento Lavoro – Sociale – DPG026, acquisita al

protocollo generale dell’Ente con il n. 16301 del 13/05/2024, in cui è stata comunicata l’assenza di

personale iscritto nell’elenco di disponibilità con le caratteristiche categoriali e professionali richieste

da questo Ente;

Vista la decorrenza dei termini di cui all’Art. 34 bis, comma 4 del D.Lgs 165/2001 ed il silenzio –

assenso formatosi per mancato riscontro da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica in

relazione all’avvio della procedura di assunzione in oggetto;

Visti:

- il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

- il D.P.R. n. 487 del 9.5.2000 e s.m.i.;

- il D.Lgs. n. 165 del 30.3.2001 e s.m.i.;

- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i;

- il vigente C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali;

- le disposizioni di legge e contrattuali applicabili;

In esecuzione della propria determinazione n. 126/1814 del 11/10/2024,

RENDE NOTO

che è indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato

di n. 1 posto di Istruttore dei servizi contabili – Area degli Istruttori;

che le assunzioni a tempo indeterminato potranno essere sospese, dilazionate o revocate in

relazione al regime vincolistico nel tempo vigente, e/o al sopraggiungere di disposizioni

normative/contabili ostative alla loro effettuazione;

che l'Ente si riserva la facoltà di rinviare, sospendere, prorogare, annullare o revocare il concorso in

qualsiasi momento con provvedimento motivato.

che, ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678 comma 9 del d.lgs. 66/2010, con la presente

selezione si determina una frazione di riserva di posto per i volontari delle Forze Armate che verrà

cumulata ad altre frazioni già verificatesi o che si dovessero verificare nei prossimi provvedimenti di

assunzione.

che, ai i sensi dell’art. 18, comma 4 del d.lgs. n. 40 del 6.3.2017, come modificato dalla Legge

21.06.2023 n. 74 di conversione del D.L. 22.04.2023 n. 44, con la presente selezione si determina

n. 1 (una) riserva di posto a favore degli operatori che hanno concluso il Servizio Civile Universale

senza demerito.

che nella presente procedura concorsuale vengono garantite le pari opportunità tra uomini e donne

per l’accesso al lavoro, cosi come previsto dal D.Lgs. 11.04.2006, n. 198 (Codice delle pari

opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della L. 28.11.2005, n. 246) e dall’art. 57 del D.Lgs.

30.03.2001, n. 165 e successive modificazioni.

che ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 487/1994, modificato con D.P.R. 82/2023, la percentuale di

rappresentatività dei generi dell’Area degli Istruttori nel Comune di San Salvo, calcolata alla data del

31 dicembre 2023, è pari al 48,89 % per le donne e 51,11 % per gli uomini. Pertanto, operando un

differenziale inferiore al 30 %, non si applica il titolo di preferenza in favore del genere meno

rappresentato.

ART. 1 – PROFILO DI COMPETENZA E ATTIVITA’

La procedura concorsuale intende selezionare n. 1 (una) figura di Istruttore dei servizi contabili, Area

professionale degli Istruttori, ai sensi del sistema di classificazione di cui al Titolo I Capo I, del CCNL

Funzioni Locali 16 novembre 2022, recepito dal Comune di San Salvo con Deliberazione di Giunta

Municipale n. 85 del 11/04/2023. Pertanto, le mansioni, il ruolo e le competenze relative al profilo di

cui sopra sono descritte come segue:

Mansioni: gestione di processi amministrativi e contabili anche complessi, nei diversi ambiti di

intervento dell’Ente, con relativa predisposizione di atti e provvedimenti. Capacità di lettura e

applicazione delle norme ai casi di interesse, risoluzione di problemi nella formalizzazione degli atti

e delle decisioni, nell’ambito dei processi definiti, applicazione anche di tecniche contabili e di analisi

economico finanziarie. Può coordinare e avere la responsabilità di singoli processi, garantendo

adeguati livelli di qualità dei servizi erogati. È responsabile della correttezza sia formale che

sostanziale dell’attività svolta relativamente ai servizi gestiti e della integrazione degli stessi nei

processi complessivi dell’Ente.

Ruolo: autonomia nell’ambito di specifici processi amministrativi e contabili, con relativa

responsabilità di risultato e con una significativa ampiezza delle soluzioni possibili su modelli

predefiniti secondo l’esperienza di settore. Responsabilità delle attività assegnate, dei risultati relativi

a specifici processi produttivi, amministrativi e di erogazione di servizi. Responsabilità nel garantire

adeguati livelli di prestazione in termini di qualità e di celerità di esecuzione. Verifica che le procedure

di lavoro siano sempre aggiornate al quadro normativo di riferimento e che le modalità di lavoro

rispondano a criteri di efficienza. Propone soluzioni operative nella realizzazione delle attività di

competenza. Garantisce il corretto trattamento dei dati personali. Garantisce la trasparenza e la

correttezza, anche ai fini dell’anticorruzione, dell’attività amministrativa di propria competenza e il

continuo aggiornamento dell’Ente alle normative in vigore.

Competenze: conoscenze teoriche esaurienti di tipo giuridico, amministrativo e contabile, con

particolare riguardo agli ambiti di competenza e con riferimento a concrete situazioni di lavoro.

Conoscenza di tecniche di comunicazione e buona conoscenza della lingua italiana. Buona

conoscenza degli strumenti informatici e telematici necessari allo svolgimento delle attività.

Conoscenza dei processi tecnici e di erogazione dei servizi sui quali si interviene per l’adozione degli

atti amministrativi di competenza anche per lo svolgimento delle attività contabili e di gestione

economico finanziaria. Capacità di individuare soluzioni a problemi giuridico amministrativi di media

complessità. Buona capacità di applicazione delle norme e di utilizzazione delle tecniche anche

contabili e di gestione economico finanziaria. Responsabilità di procedimento o infraprocedimentale,

con eventuale responsabilità di coordinare il lavoro dei colleghi. Orientamento alla corretta ed

efficiente applicazione e semplificazione delle procedure, alla ottimizzazione dei tempi e dei costi,

all’attenzione e al soddisfacimento delle esigenze e richieste dell’utenza.

ART. 2 – RISERVE, PRECEDENZE E PREFERENZE

Ai sensi del D.Lgs. 198/2006 è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro,

tenuto conto di quanto previsto all'art. 35 comma 3, lett. c) e art. 57 del D.Lgs. 165/2001.

Ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 487/1994, modificato con D.P.R. 82/2023, la percentuale di

rappresentatività dei generi dell’Area degli Istruttori nel Comune di San Salvo, calcolata alla data del

31 dicembre 2023, è pari al 48,89 % per le donne e 51,11 % per gli uomini. Pertanto, operando un

differenziale inferiore al 30 %, non si applica il titolo di preferenza, di cui alla lettera o) del presente

articolo, in favore del genere meno rappresentato.

Ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678 comma 9 del d.lgs. 66/2010, con la presente selezione

si determina una frazione di riserva di posto per i volontari delle Forze Armate che verrà cumulata

ad altre frazioni già verificatesi o che si dovessero verificare nei prossimi provvedimenti di

assunzione.

Ai i sensi dell’art. 18, comma 4 del d.lgs. n. 40 del 6.3.2017, come modificato dalla Legge 21.06.2023

n. 74 di conversione del D.L. 22.04.2023 n. 44 con la presente selezione si determina n. 1 (una)

riserva di posto a favore degli operatori che hanno concluso il Servizio Civile Universale senza

demerito.

Per il presente concorso non opera la riserva a favore dei soggetti individuati dalla legge 12 marzo

1999, n. 68, in quanto la quota obbligatoria è interamente coperta.

Si precisa che la preferenza opera soltanto in situazioni di parità di punteggio nella graduatoria di

merito, nel senso che il soggetto che ne gode è preferito all'altro, ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4 del

D.P.R. n. 487/1994 come di seguito riportato:

“3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che

appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del

titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine:

a) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999,

n. 68, o equiparate;

b) riserva di posti ai sensi degli articoli 1014 e 678 del codice dell'ordinamento militare, di cui al

decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

4. A parità di titoli e di merito, e in assenza di ulteriori benefici previsti da leggi speciali, l'ordine di

preferenza dei titoli è il seguente:

a) gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

c) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni

di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli

esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori sociosanitari deceduti in seguito

all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attività;

d) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno,

nell'amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscano di altro titolo di preferenza in

ragione del servizio prestato;

e) maggior numero di figli a carico;

f) gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b);

g) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;

h) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi

civili dello Stato;

i) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il

processo ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quater, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

l) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi

dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,

dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, ai sensi

dell'articolo 50, comma 1-quinques, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con

modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

m) avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73, comma

14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,

n. 98;

n) essere titolare o avere svolto incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A., in

attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

o) appartenenza al genere meno rappresentato nell'amministrazione che bandisce la procedura in

relazione alla qualifica per la quale il candidato concorre;

p) minore età anagrafica.”

Le riserve di legge e i titoli di preferenza, in applicazione della normativa vigente, devono essere

posseduti al termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione e devono

essere espressamente dichiarati nella medesima. Gli stessi sono valutati esclusivamente ai fini della

formazione della graduatoria finale di merito di cui all’art. 13 del presente bando di concorso.

Per poter beneficiare delle preferenze, il concorrente deve dichiarare, al momento dell’iscrizione al

concorso, il titolo di preferenza cui ha diritto, secondo la declaratoria prevista dalla legislazione in

materia.

Si ribadisce che, in materia di precedenza e preferenza, a parità di punteggio, si terrà conto dei

soli titoli dichiarati nella domanda di ammissione, ai sensi del D.P.R. 9 Maggio 1994 n. 487, del

D.P.R. 16 giugno 2023 n. 82 e delle disposizioni di legge vigenti. Non verranno prese in

considerazione integrazioni relative al possesso dei titoli di preferenza e/o precedenza,

ancorché in possesso di questa Amministrazione, non dichiarate nella domanda di

partecipazione al concorso e presentate posteriormente allo scadere del termine per la

presentazione della medesima.

I candidati che abbiano dichiarato il possesso dei titoli di precedenza e/o preferenza/riserva e che

abbiano superato la prova d’esame orale dovranno presentare (a mezzo pec:

protocollo@comunesansalvo.legalmail.it), entro il termine di 7 giorni decorrenti il giorno successivo

a quello in cui hanno sostenuto la prova, i documenti in carta semplice comprovanti il possesso dei

titoli di precedenza e/o preferenza/riserva già dichiarati in domanda. La mancata presentazione

nel termine come sopra stabilito, o in quello comunicato dall’Amministrazione, dei prescritti

documenti, comporterà l’esclusione dai benefici derivanti dai titoli stessi.

Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni appartenenti

a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si terrà conto prima del titolo che dà diritto

a una maggiore riserva, nell’ordine e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente.

Sarà assicurata la partecipazione alle prove, senza pregiudizio alcuno, alle candidate che risultino

impossibilitate al rispetto del calendario a causa dello stato di gravidanza o allattamento, anche

attraverso lo svolgimento di prove asincrone o differite, entro il termine di conclusione della presente

procedura concorsuale fissato il giorno 31/12/2024 e, in ogni caso, la disponibilità di appositi spazi

per consentire l’allattamento. In nessun caso, il ricorrere di tali condizioni comprometterà la

partecipazione alla procedura selettiva.

La necessità di procedure asincrone o differite dovute allo stato di maternità o allattamento dovrà

essere esposta entro e non oltre i termini di scadenza di presentazione della domanda di

partecipazione al Servizio Personale dell’Ente inviando comunicazione ai seguenti recapiti:

PEC: protocollo@comunesansalvo.legalmail.it.

Il candidato con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA), di cui alla L. n. 170/2010, può

presentare esplicita richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi necessari per l’espletamento della prova

scritta, in relazione alle proprie esigenze; tale candidato dovrà far pervenire all’Amministrazione

idonea certificazione, rilasciata da strutture del SSN o da specialisti e strutture accreditate dallo

stesso, da allegare obbligatoriamente alla domanda di partecipazione al presente Bando di

Selezione.

Tali necessità (prove asincrone o differite a causa di maternità o allattamento oppure

richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi per DSA) dovranno obbligatoriamente essere esposte

preventivamente con apposita documentazione medica attestante lo stato di impossibilità,

entro e non oltre i termini di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione.

La Commissione esaminatrice, preso atto della documentazione pervenuta, a insindacabile giudizio

adotterà le misure organizzative più idonee secondo quanto previsto dalla normativa vigente e senza

pregiudicare la conclusione tempestiva della procedura.

ART. 3 – TRATTAMENTO ECONOMICO

Il personale assunto viene inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale di cui all’art

12 del CCNL Funzioni Locali 2022.

ART. 4 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO

Per l’ammissione al concorso, a pena di esclusione, sono richiesti i seguenti requisiti (generali e

specifici) che devono essere posseduti sia alla data di scadenza del termine stabilito per la

presentazione della domanda di partecipazione al concorso, sia all’atto della sottoscrizione del

contratto di lavoro.

Requisiti generali:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati gli italiani non residenti nella Repubblica e iscritti all’Aire)

o cittadinanza di uno dei Paesi appartenenti all'Unione Europea ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs.

165/2001. Ai sensi dell’art. 7 della L. 97/2013 sono ammessi anche i familiari di cittadini

dell’Unione europea, anche se cittadini di stati terzi, che siano titolari del diritto di soggiorno o

del diritto di soggiorno permanente e i cittadini di paesi terzi che siano titolari del permesso di

soggiorno UE per soggiorni di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero

dello status di protezione sussidiaria.

I cittadini dell’Unione Europea e di Paesi terzi devono peraltro possedere, oltre ai requisiti

elencati nel presente bando, i seguenti ulteriori requisiti:

- godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza e provenienza;

- possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri

requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;

- adeguata conoscenza della lingua italiana;

b) età non inferiore ad anni 18;

c) godimento dei diritti civili e politici o non essere incorsi in alcuna delle cause che ne impediscano

il possesso;

d) possedere l’idoneità fisica all’impiego ed alla mansione proprie del posto da coprire. Il vincitore

del concorso verrà sottoposto a visita medica preventiva di controllo da parte del medico

competente alla sorveglianza sanitaria ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

Qualora il vincitore risultasse non idoneo, o qualora non si presentasse alla visita medica nel

giorno stabilito senza giustificato motivo ovvero rifiutasse di sottoporvisi, verrà considerato

rinunciatario all’assunzione a tempo indeterminato;

e) di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

f) iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza (oppure indicare nella domanda di

partecipazione i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione

per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziato per le

medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o

contrattuale, ovvero dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante

la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;

h) di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono

un impedimento all’assunzione presso una P.A ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera l) del

DPR 487 del 9 maggio 1994 e/o dell’articolo 2, comma 2, del DM del 14 ottobre 2021.

In caso contrario devono essere riportate le condanne, i procedimenti a carico ed ogni eventuale

precedente penale, precisando la data del provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha

emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale:

i) di non avere in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di

misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario

giudiziale, ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre

2002, n. 313

j) per i candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985 e con riferimento alla situazione

precedente l’entrata in vigore della legge di sospensione del servizio militare obbligatorio (L. n.

226/2004), essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva;

k) eventuale dichiarazione di appartenere alle categorie protette di cui alla Legge n. 68/1999 1 ed

eventuale tipologia di ausilio per gli esami e i tempi necessari aggiuntivi ex art. 20 della Legge

n. 104/1992 2;

l) eventuale ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché eventuale necessità di

tempi aggiuntivi, che devono essere dichiarati nella domanda di partecipazione e comunicate

all’Amministrazione; è fatto comunque salvo il requisito dell’idoneità fisica;

m) eventuale richiesta di prove asincrone o differite per maternità o allattamento, che devono

essere dichiarate nella domanda di partecipazione e comunicate a mezzo PEC

all’Amministrazione; è fatto comunque salvo il requisito dell’idoneità fisica.

Requisiti specifici:

a) essere in possesso del DIPLOMA QUINQUENNALE DI RAGIONIERE, PERITO

COMMERCIALE O PERITO AZIENDALE O ANALISTA CONTABILE O OPERATORE

COMMERCIALE O TITOLI EQUIPOLLENTI AI PREDETTI, PER ESPRESSA

DISPOSIZIONE NORMATIVA OPPURE DIPLOMA DI LAUREA IN ECONOMIA E

COMMERCIO O TITOLI EQUIPOLLENTI PER ESPRESSA DISPOSIZIONE NORMATIVA;

Tale requisito deve obbligatoriamente essere dichiarato, a pena di esclusione, nella domanda di

partecipazione al concorso, nella sezione “Titoli di studio, abilitazioni professionali, attestazioni

certificazioni” con indicazione dell'istituzione che lo ha rilasciato, la data di conseguimento e la

votazione ottenuta;

b) patente di guida di categoria B, in corso di validità;

c) conoscenza della lingua inglese (art. 37, comma 1, D.Lgs. nr. 165/01, come modificato

dall’art. 7 del D.Lgs. 75/2017);

d) conoscenza dell’uso delle apparecchiature informatiche e delle applicazioni più diffuse:

Windows, applicativi MS Office e/o Open Office per elaborazioni testi o fogli di calcolo, posta

elettronica e internet;

e) eventualmente di non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni precedenti la

data di scadenza del bando superiori al rimprovero scritto e non avere procedimenti

disciplinari in corso.

f) non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità e inconferibilità previste dal d.lgs. n.

39/2013 e ss.mm. ii. e dall’art. 53 del d.lgs. 165/2001 e vigenti norme contrattuali di comparto

(art. 53 d.lgs. 165/2001);

1 In caso di candidati in stato di handicap ai sensi della vigente normativa è necessario allegare alla domanda la

certificazione medica che attesti lo stato di handicap dichiarato, a pena dell’impossibilità di predisporre gli ausili e di

quantificare ed autorizzare i tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove d’esame.

2 In questa particolare situazione i candidati dovranno allegare alla domanda apposita certificazione medica rilasciata

dalla competente Azienda Sanitaria che attesti gli elementi essenziali necessari a garantire di poter beneficiare delle

agevolazioni previste dalla norma.

Tutti i requisiti sopra indicati dovranno essere dichiarati nell’apposito modulo di

presentazione della domanda, tenuto conto dell’effettivo possesso dei requisiti che vengono in tal

modo autocertificati ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre

2000, n. 445, unitamente a:

 il cognome e il nome completi;

 data, luogo e provincia di nascita;

 il codice fiscale;

 indirizzo di residenza o di domicilio, se diverso dalla residenza, il proprio indirizzo PEC al quale

intende ricevere le comunicazioni relative al concorso, unitamente a un recapito telefonico. Gli

aspiranti dovranno inoltre comunicare tempestivamente ogni variazione di indirizzo;

 l’eventuale appartenenza ad una delle categorie che nei pubblici concorsi hanno preferenza

secondo quanto indicato all’art. 5 del DPR 487/1994 così come modificato dal D.P.R. 82/2023,

specificando il titolo che dà diritto a tale beneficio, fornendo precisa indicazione degli elementi

indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. La mancata dichiarazione

o indicazione degli elementi necessari, costituisce causa ostativa alla concessione del beneficio;

 (solo per i candidati con DSA) di essere nella condizione di cui all’art. 3, comma 4-bis del decreto

legge 9 giugno 2021, n. 80 con segnalazione dell’eventuale necessità delle misure e degli

strumenti previsti dal Decreto Interministeriale. Tutta la documentazione di supporto alla

dichiarazione resa dovrà essere caricata sul Portale “inPA” durante la fase di inoltro candidatura,

in formato .PDF. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà di usufruire

dell’agevolazione richiesta;

 (solo per le candidate in maternità o allattamento) segnalare l’eventuale necessità di differimento

prove allegando documentazione medica comprovate lo stato di impossibilità, prima dello

svolgimento delle prove concorsuali, in maniera tempestiva, al Servizio Personale dell’Ente -

recapiti:

PEC: protocollo@comunesansalvo.legalmail.it - telefono. 0873-340.224-257-212;

 (solo i candidati con titolo di riserva Servizio Civile Universale senza demerito) segnalare nella

domanda di partecipazione al concorso inviando successivamente documentazione

comprovante il suddetto titolo, recapiti:

PEC: protocollo@comunesansalvo.legalmail.it - telefono. 0873-340.224-257-212;

 il consenso al Comune di San Salvo al trattamento dei dati personali nel rispetto della disciplina

del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,

e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

 l’accettazione incondizionata e senza riserve di quanto previsto dal presente bando.

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito

per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione e al momento della

sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e dell’assunzione, pena l’esclusione.

La mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso comporta, in

qualunque momento, l’esclusione dal concorso e/o la risoluzione del rapporto di lavoro

eventualmente costituito, oltre alle conseguenze di ordine penale per dichiarazioni false o

mendaci.

Non si tiene conto delle iscrizioni che non contengano tutte le indicazioni circa il possesso

dei requisiti richiesti per la registrazione al Portale o dal bando di concorso.

Le informazioni e le dichiarazioni rese dal candidato/a nella domanda di partecipazione telematica

costituiscono dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.

445, soggette, in caso di dichiarazioni non veritiere, all’applicazione delle sanzioni penali previste

e alla decadenza del beneficio ottenuto.

ART. 5 – MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere presentata unicamente in via telematica

tramite il Portale unico del Reclutamento (“InPA”), di cui all’art. 35-ter del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165, raggiungibile al link: www.InPA.gov.it entro e non oltre, a pena di

esclusione, le ore:

ore 23:59 del giorno 22 Ottobre 2024

Non è ammessa alcuna domanda inviata al di fuori del portale del Reclutamento (“InPA”).

Successivamente alla registrazione sul Portale, l'interessato dovrà compilare in ogni sua parte il

proprio curriculum vitae, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi

dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,

n. 445.

La registrazione al Portale comporta il consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto della

disciplina del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile

2016, e del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse

all’espletamento della procedura e per le successive attività inerenti all’eventuale assunzione, nel

rispetto della normativa specifica e delle disposizioni dei Contratti collettivi di lavoro.

Per la partecipazione al concorso, il candidato deve essere in possesso, a pena di esclusione

dalla procedura concorsuale, di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) che dovrà

essere indicato nella domanda di partecipazione.

Il contenuto della domanda è espressamente specificato all’interno della procedura di cui sopra: la

domanda dovrà essere compilata in ogni campo, anche, ove previsto, utilizzando i menu a tendina.

Alla domanda deve essere allegata, nella Sezione “Allegati” copia della ricevuta del

pagamento della tassa di concorso di € 10,00 o copia della email di conferma di avvenuto

pagamento della tassa medesima.

Per la partecipazione al concorso, deve essere effettuato, a pena di esclusione, il versamento

della tassa di concorso di importo pari a € 10,00 (euro dieci/00), entro il termine di scadenza

del bando. Quest’ultima non è in alcun caso rimborsabile.

Dopo aver inserito tutti i dati richiesti e completato tutte le sezioni, è necessario inviare la domanda

mediante il tasto “Conferma e Invia” nella sezione VERIFICA E INVIO. Il sistema, acquisita la domanda

di concorso, procederà ad inviare in automatico all’indirizzo e-mail segnalato dal candidato un

messaggio di conferma del corretto inoltro della domanda con un CODICE ALFANUMERICO DA

CONSERVARE E CHE COSTITUIRÀ’ L’IDENTIFICATIVO DEL CANDIDATO NELLE FASI DELLA

PROCEDURA CONCORSUALE.

Ai fini della partecipazione al concorso, in caso di più invii della domanda di partecipazione, si terrà

conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima, intendendosi le precedenti

integralmente e definitivamente revocate e prive di efficacia.

Il concorrente dovrà inoltre allegare, nella sezione “Allegati”:

- documenti comprovanti i requisiti che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di

partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la

titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria);

- altra documentazione prevista dal presente bando come, a titolo esemplificativo e non

esaustivo, l’attestazione, redatta in carta semplice, del possesso dei titoli di riserva e/o

preferenza, ecc;

- copia della ricevuta del versamento della tassa di concorso di € 10,00 o copia della email di

conferma di avvenuto pagamento della tassa medesima (allegato obbligatorio, a pena di

esclusione).

Non sono considerate valide le domande redatte ed inviate con modalità diverse da quelle

prescritte e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto indicato nel

presente bando di concorso.

Questo servizio non è responsabile in caso di smarrimento o di mancato recapito delle proprie

comunicazioni inviate al candidato, tramite PEC, quando ciò sia dipendente da dichiarazioni

inesatte o incomplete rese dallo stesso circa il proprio recapito, oppure da mancata o tardiva

comunicazione del cambiamento del predetto recapito rispetto a quello indicato nella domanda,

nonché da eventuali disguidi imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito o forza maggiore.

La ricevuta di mancata consegna delle comunicazioni inviate secondo le modalità sopra indicate

determinerà, anche in presenza di ricevuta di accettazione, l’automatica esclusione dal concorso,

qualora il candidato, entro 5 giorni, dal sollecito effettuato da questa Amministrazione, attraverso i

recapiti indicati nella domanda di partecipazione al concorso, non comunichi una PEC valida a cui

indirizzare le comunicazioni relative alla procedura concorsuale.

In caso di malfunzionamento del portale InPA sarà garantita la proroga del termine di scadenza

per la presentazione della domanda corrispondente a quello della durata del malfunzionamento, il

cui verificarsi verrà segnalato sia sul Portale che sul sito istituzionale dell’Ente, unitamente

all’eventuale nuovo termine per la presentazione delle istanze. I candidati hanno la possibilità di

modificare o integrare la domanda fino alla data di scadenza prefissata sopra indicata; in tal caso,

sarà presa in considerazione esclusivamente l’ultima domanda presentata in ordine di tempo.

Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla procedura di iscrizione on line, i candidati

devono utilizzare esclusivamente, e previa lettura della guida alla compilazione della domanda

presente in home page e delle relative FAQ, l’apposito modulo di assistenza presente sul Portale

“inPA”. Non è garantita la soddisfazione entro il termine di scadenza previsto per l’invio della

domanda di partecipazione delle richieste inviate nei tre giorni antecedenti il medesimo termine. Le

richieste pervenute in modalità differenti da quelle sopra indicate non potranno essere prese in

considerazione.

In ogni caso, il Comune di San Salvo garantisce un servizio informativo legato alla procedura di

presentazione della domanda. A tal fine, è possibile contattare il Servizio Personale al numero

0873/340.224-212-257 nei seguenti orari: lunedì - venerdì 12,00 – 13,30.

ART. 6 - TASSA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Per la partecipazione al concorso è necessario effettuare, a pena di esclusione, il pagamento

della tassa di concorso pari a € 10,00 (euro dieci/00), entro il termine per la presentazione

delle domande di ammissione.

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite il servizio PagoPa, che consente di versare la quota

da corrispondere, collegandosi sul sito del Comune di San Salvo: www.comunesansalvo.it e

seguire i seguenti passaggi:

1) cliccare sulla sezione PagoPA – Pagamenti Online;

2) Scegliere PagoPa – Entrate Comunali;

3) Scegliere Pagamento spontaneo;

4) Cercare “Tassa concorso”.

Dopo aver compilato la spunta relativa alla lettura e comprensione sulla normativa della privacy,

cliccare su “Avanti”, compilare le sezioni con i dati del candidato, prestando particolare

attenzione all’indirizzo mail (in quanto è l’indirizzo al quale verrà inviata dal sistema la ricevuta di

avvenuto pagamento) e inserendo:

- nella sezione “Tipo Concorso”: CONCORSO PER LA COPERTURA DI N. 1 ISTRUTTORE DEI SERVIZI

CONTABILI;

- nella sezione “Tipologia di contratto”: TEMPO INDETERMINATO.

Quindi, cliccare su “Salva i dati” e, dopo aver verificato i dati di riepilogo, cliccare su “Conferma e

aggiungi al carrello”. A questo punto è possibile procedere attraverso n. 2 modalità di pagamento:

1) Pagamento immediato tramite pagoPA;

2) Pagamento differito, attraverso la stampa dell’Avviso e recandoti:

- presso gli Esercizi Commerciali autorizzati all’incasso pagoPA (SISAL, Lottomatica, Banca

oppure presso le Agenzie del tuo Istituto Bancario);

- presso gli Uffici Postali se espressamente previsto dall’Ente creditore come modalità di

pagamento oppure ai soli sportelli abilitati all’incasso degli avvisi di pagamento pagoPA;

oppure utilizzando:

- l’Home Banking, se il tuo Istituto Bancario gestisce i pagamenti attraverso il circuito CBILL o

pagoPA;

- il portale del Cittadino Digitale (www.cittadinodigitale.it) inserendo i dati del Codice Avviso/IUV

ed i Codice Fiscale/Partita IVA del Debitore.

ART. 7- AMMISSIONE/ESCLUSIONE DAL CONCORSO

I candidati, le cui domande risultino regolarmente acquisite nelle modalità di cui agli artt. 5 e 6 del

presente Bando, sono ammessi alle prove d’esame con determinazione del Responsabile del

Servizio Personale – parte giuridica, senza che gli venga inviata alcuna comunicazione

personale. Il Responsabile del Servizio si riserva di effettuare successivo accertamento in ordine

alle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione. L’esclusione dalla procedura

concorsuale è comunque prevista nei seguenti casi:

- mancato possesso di uno o più dei requisiti generali e specifici richiesti dal presente

bando;

- mancata presentazione della domanda entro il termine previsto dal presente bando;

- mancato pagamento della tassa di concorso pari a € 10,00 (o copia della email

comprovante l’avvenuto pagamento della tassa medesima);

- presentazione della domanda con modalità diverse da quelle prescritte nel presente

bando;

- mancata regolarizzazione della domanda nei termini prescritti, nel caso di ammissione

con riserva.

Nel caso di inserimento di informazioni contraddittorie ovvero di informazioni contenenti errori

formali, l’Amministrazione valuta la possibilità di regolarizzare la domanda secondo il principio del

soccorso istruttorio di cui all’art. 6, della L. n. 241/1990, qualora dalle dichiarazioni rese o dalla

documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili.

Può essere disposta in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dal concorso per

difetto dei requisiti prescritti. Il giudizio sull’ammissibilità o non ammissibilità alla selezione dei singoli

candidati, relativamente ai requisiti di accesso, è riservato al Responsabile del Servizio Personale –

parte giuridica.

Le comunicazioni di ammissione/esclusione alle prove, nonché dei risultati delle prove e gli

esiti del concorso, avverranno esclusivamente mediante pubblicazione sul sito del Comune di

San Salvo: www.comunesansalvo.it nella sezione “Amministrazione trasparente”/ “Bandi di

concorso” e sul portale di Reclutamento “InPA”.

Le comunicazioni effettuate sul sito istituzionale dell’Ente hanno valore di notifica a tutti gli

effetti nei confronti dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione al

concorso.

Ai sensi della Normativa sulla Privacy, durante tutta la procedura concorsuale, i nominativi dei

candidati, nelle comunicazioni pubblicate sul sito internet istituzionale relative anche alle fasi

intermedie della procedura, saranno sostituiti dal CODICE ID DOMANDA assegnato dalla procedura

informatica per la presentazione delle domande on line.

Il Servizio Personale del Comune di San Salvo potrà procedere, successivamente e solo

relativamente ai candidati che superino la prova orale, alla verifica delle dichiarazioni rese

nonché del possesso dei requisiti prescritti.

Qualora le dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione al concorso dovessero risultare in

qualsiasi momento, non veritiere, il candidato sarà escluso dalla procedura ovvero decadrà da

benefici derivanti dall’eventuale provvedimento adottato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

Si procederà, altresì, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del DPR n. 445/2000.

L’esclusione può essere disposta in qualsiasi momento per difetto dei requisiti prescritti dal presente

Bando (lex specialis della procedura), dalla legge, dalle norme regolamentari in materia di selezione

e reclutamento del personale, nonché per inosservanza delle disposizioni contenute del presente

Bando, ivi compresa la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista.

È, quindi, facoltà di questo Comune disporre di non procedere all’assunzione o di revocare la

medesima, in caso di accertata mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti previsti per la

partecipazione alle procedure di cui al presente Bando.

ART. 8 – COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione è nominata con atto del Responsabile del Servizio Personale - parte giuridica del

Comune di San Salvo, con l'osservanza delle disposizioni normative e regolamentari dell’Ente.

La Commissione Giudicatrice della procedura selettiva di cui al presente Bando sarà composta da

n. 3 componenti (Presidente più due altri membri esperti), dal Segretario della Commissione e potrà

essere integrata da uno o più membri esperti eventualmente non coperto dalle competenze

dell’organo collegiale costituito.

La Commissione opererà secondo la normativa di legge e di quella regolamentare vigente presso

questo Comune.

ART. 9 – Eventuale PRESELEZIONE

Qualora il numero delle domande presentate sia superiore a 100 unità, La Commissione si riserva

la facoltà di espletare una prova preselettiva consistente in n. 30 quesiti a risposta multipla sulle

materie prove di esame. Per ogni risposta esatta sarà attribuito un punto, non saranno penalizzate

le risposte non espresse e le risposte errate. La prova preselettiva si intende superata se il candidato

avrà conseguito un punteggio minimo di 21/30.

In base all’esito della prova preselettiva la Commissione esaminatrice stila una graduatoria di merito

ammettendo alle successive prove di esame i primi 30 candidati, oltre quelli classificati ex aequo

all’ultima posizione utile prevista.

Il punteggio conseguito nella preselezione non costituisce elemento di valutazione nel prosieguo

della selezione e, pertanto, non verrà sommato a quello delle altre prove d’esame.

Il punteggio riportato nella prova preselettiva non concorre alla formazione della graduatoria del

concorso.

Non è consentito ai candidati di portare carta da scrivere, né testi di legge o codici e dizionari. Non

è consentito utilizzare alcuna apparecchiatura informatica o telematica. I candidati non potranno

comunicare con l'esterno con alcun mezzo o modalità ed è, pertanto, vietato l'utilizzo di qualsivoglia

strumento, apparecchiatura o modalità di comunicazione che possa porre il candidato in contatto

con l'esterno della sede d'esame.

Non è consentito l’utilizzo di telefoni cellulari, apparecchiature elettroniche e/o informatiche portatili

o altri mezzi tecnologici per la ricezione o diffusione a distanza di suoni e/o immagini. Sarà richiesto

di lasciare all’ingresso dell’aula tali apparecchiature

La mancata presentazione alla prova preselettiva equivarrà a rinuncia al concorso, anche se la

stessa fosse dipendente da causa di forza maggiore.

La (eventuale) prova preselettiva potrà essere gestita da un’impresa specializzata in selezione di

personale che supporterà questo Ente nell’organizzazione della prova e nell’elaborazione, prima

dell’inizio della stessa, dei questionari da sottoporre ai candidati.

ARTICOLO 10- PROVE D’ESAME E COMUNICAZIONE AI CANDIDATI

Gli esami consistono in una PROVA SCRITTA ed una PROVA ORALE.

Le prove d’esame verteranno sui seguenti argomenti:

1. Ordinamento degli Enti Locali;

2. Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e

dei loro organismi;

3. Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, con particolare riferimento al D.Lgs.

23/06/2011, n. 118, Elementi di Diritto tributario con particolare riferimento all’ordinamento dei

tributi degli Enti Locali;

4. La disciplina del pubblico impiego ed il rapporto di lavoro alle dipendenze degli enti locali;

5. Elementi di diritto amministrativo;

6. Legge 07/08/1990, n.241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di

accesso ai documenti amministrativi;

7. Legge 06/11/2012 n.190, Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e

dell’illegalità nella pubblica amministrazione;

8. D.Lgs. 14/03/2013, n.33, Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche

amministrazioni;

9. Codice di comportamento dei dipendenti;

10. Responsabilità civile, penale, amministrativa e contabile del pubblico dipendente;

11. Elementi di diritto penale, con particolare riferimento alla disciplina dei reati contro la pubblica

amministrazione;

12. Codice dei contratti pubblici.

13. Verifica pratica applicativa della conoscenza e l’utilizzo degli strumenti informatici e delle

applicazioni informatiche in relazione alla professionalità ricercata (capacità di utilizzo del

personal computer, applicativi gestionali, browser di navigazione internet e programmi per la

gestione della posta elettronica);

14. Verifica conoscenza della lingua inglese.

La PROVA SCRITTA sarà diretta ad accertare la capacità di analisi e di sintesi dei candidati o il

grado di preparazione e le conoscenza teoriche con riferimento alle materie di cui alle prove

d’esame, nonché il possesso di competenze lavorative tecniche, attitudinali e trasversali, coerenti

con il profilo professionale oggetto del bando.

La prova consisterà nella redazione di uno o più elaborati a contenuto teorico-pratico, e/o in uno o

più quesiti a risposta sintetica e/o multipla con riferimento ad uno o più argomenti delle materie

d’esame.

La prova scritta potrà essere gestita da un’impresa specializzata in selezione di personale che

supporterà questo Ente nell’organizzazione della prova e nell’elaborazione, prima dell’inizio della

stessa.

Pena l'immediata espulsione dalla sede di esame con conseguente esclusione dal concorso, i

concorrenti non possono utilizzare materiale diverso da quello fornito dalla commissione e/o

dall’impresa specializzata in selezione di personale incaricata dall’Ente, né comunicare fra di loro in

qualsiasi forma e nemmeno detenere e consultare leggi, appunti, manoscritti e libri o pubblicazioni

di qualunque genere.

Non è consentito l’utilizzo di telefoni cellulari, apparecchiature elettroniche e/o informatiche portatili

o altri mezzi tecnologici per la ricezione o diffusione a distanza di suoni e/o immagini. Sarà richiesto

di lasciare all’ingresso dell’aula tali apparecchiature

La Commissione valuterà punteggi e penalizzazioni in caso prove test a risposta multipla.

La prova scritta si intende superata se il candidato ottiene una votazione di almeno 21/30.

La PROVA ORALE consisterà in un colloquio interdisciplinare volto ad accertare la preparazione e

le competenze del candidato, nonché l’attitudine all’espletamento delle funzioni da svolgere e verterà

sulle materie di esame sopra elencate.

La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione di almeno 21/30.

La prova ORALE verterà altresì sull’accertamento delle seguenti competenze/conoscenze,

ciascuna valutata secondo un giudizio di idoneità/non idoneità; in tale ultimo caso, la non idoneità

anche solo in una delle competenze di seguito indicate, comporterà l’esclusione del candidato dalla

selezione:

a) Competenze trasversali, volte alla verifica degli aspetti motivazionali e delle

caratteristiche attitudinali del candidato, rispetto al posto da ricoprire.

b) Competenze informatiche, verificate attraverso l’ausilio di un pc e volte

all’accertamento delle applicazioni informatiche più diffuse (office, internet, posta

elettronica, videoscrittura, fogli elettronici, data base, ecc.).

c) Conoscenza della lingua inglese, mediante la lettura e traduzione di un testo scritto in

lingua inglese.

L'Amministrazione si riserva di procedere alla prova d'esame anche in presenza di una sola

candidatura.

Non è prevista l’attribuzione di punteggi per titoli.

Il punteggio finale, sulla base del quale verrà redatta la graduatoria di merito, sarà dato dalla somma

del punteggio ottenuto nella prova scritta e nella prova orale.

I candidati si dovranno presentare alle prove muniti di valido documento di riconoscimento.

La mancata presentazione alle prove equivale a rinuncia alla procedura concorsuale.

ART. 11 - COMUNICAZIONI AI CONCORRENTI E CALENDARIO DELLE PROVE

1. L’elenco dei candidati ammessi/ammessi con riserva/esclusi sarà pubblicato esclusivamente

sul sito del Comune di San Salvo: www.comunesansalvo.it nella sezione “Amministrazione

trasparente” – “Bandi di concorso” e sul portale “InPA”.

2. Ogni comunicazione ai candidati concernente il concorso, compreso il calendario delle prove e i

relativi esiti, è effettuata esclusivamente attraverso il Portale “InPA” e sul sito del Comune di

San Salvo: www.comunesansalvo.it nella sezione “Amministrazione trasparente” – “Bandi di

concorso”.

3. La prova d’esame (eventuale prova preselettiva e/o prova scritta) si svolgerà i giorni 12 e 13

Novembre c.a ore 09:30 presso il Gabrì Park Hotel sito in via Sandro Pertini, snc 66050 San

Salvo, piano terra (salvo diverse disposizioni tempestivamente comunicate attraverso il Portale

“InPA” e sul sito del Comune di San Salvo: www.comunesansalvo.it nella sezione

“Amministrazione trasparente” – “Bandi di concorso”).

4. Data, luogo e modalità di svolgimento della prova orale sono rese disponibili sul Portale “inPA”

e sul sito del Comune di San Salvo: www.comunesansalvo.it nella sezione “Amministrazione

trasparente” – “Bandi di concorso”, almeno venti giorni prima della data stabilita per lo

svolgimento della stessa.

5. Le predette pubblicazioni avranno valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei

candidati ammessi/ammessi con riserva/esclusi alla procedura concorsuale, i quali sono

tenuti a presentarsi, muniti di documento di riconoscimento, senza alcun preavviso nei

giorni e presso le sedi indicate secondo le modalità sopra stabilite senza che sia fornita

ulteriore comunicazione. Non saranno pertanto inviate comunicazioni personali.

6. La mancata presentazione ad una sola delle suddette prove comporterà l’automatica esclusione

dalla procedura.

7. La data, la modalità, la sede e gli orari delle prove concorsuali potrebbero subire delle

imprevedibili variazioni: pertanto, i candidati prima di presentarsi alle prove stesse devono

consultare il Portale del Reclutamento “InPA” ed il sito del Comune di San Salvo:

www.comunesansalvo.it nella sezione “Amministrazione trasparente” – “Bandi di concorso”, per

acquisire le necessarie comunicazioni e prescrizioni utili alla partecipazione. Nessun altro

strumento di comunicazione verrà attivato rispetto a quanto qui indicato.

ART. 12 - NORME GENERALI SULLO SVOLGIMENTO DELLE PROVE

1. Per essere ammessi nel luogo di svolgimento delle prove d’esame, i candidati dovranno

essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità (es. patente

automobilistica o passaporto o carta d’identità).

2. La mancata presentazione del candidato alla (eventuale) prova preselettiva, prova scritta e prova

orale comporta l’esclusione automatica dal concorso, qualunque sia stata la ragione

dell’assenza, anche se ricorrano cause di forza maggiore. I candidati non possono richiedere

alcuna variazione al calendario delle prove.

3. Non saranno ammessi a sostenere le prove e quindi saranno esclusi dalla selezione i candidati

che si presenteranno dopo la conclusione dell’appello.

4. Durante la prova scritta non è permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per

iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con incaricati della vigilanza o membri

della commissione esaminatrice.

5. Non è consentito l’utilizzo di telefoni cellulari, apparecchiature elettroniche e/o informatiche

portatili o altri mezzi tecnologici per la ricezione o diffusione a distanza di suoni e/o immagini.

Sarà richiesto di lasciare all’ingresso dell’aula tali apparecchiature.

6. Non è consentito ai candidati di portare carta da scrivere, né testi di legge o codici e dizionari.

7. Il candidato che contravvenga alle disposizioni dei commi precedenti o comunque abbia copiato

in tutto o in parte lo svolgimento della prova sarà escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che

uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l’esclusione è disposta nei confronti di

tutti i candidati coinvolti.

ART. 13- FORMAZIONE, PUBBLICAZIONE E VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA

La graduatoria provvisoria di merito verrà formulata dalla Commissione Giudicatrice sommando il

voto conseguito nella prova scritta e nella prova orale.

Tale graduatoria sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Personale – parte giuridica, affinchè,

con propria determinazione, approvi la graduatoria finale di merito e sia nominato il candidato

vincitore della procedura concorsuale, tenuto conto degli eventuali titoli di riserva, precedenza e

preferenza. Tale graduatoria sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente: www.comunesansalvo.it

nella sezione “Amministrazione trasparente” – “Bandi di concorso”, sull’Albo Pretorio on-line

dell’Ente e sul Portale di Reclutamento “InPA”.

Tale pubblicazione vale quale notificazione a tutti gli effetti di legge.

La graduatoria per assunzione a tempo indeterminato avrà validità secondo i termini di legge

decorrente dalla data di pubblicazione della graduatoria stessa.

I candidati che in qualsiasi momento non risultino in possesso dei requisiti prescritti verranno

cancellati dalla graduatoria.

L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti, comporta comunque, in qualunque

momento, la risoluzione del rapporto di lavoro.

Saranno considerati rinunciatari i candidati che non stipuleranno il contratto individuale di lavoro nei

termini loro assegnati.

ART. 14 - PROCEDURE PER LE ASSUNZIONI E RELATIVA DOCUMENTAZIONE

1. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella

graduatoria finale, formata sulla base del punteggio espresso in sessantesimi, ottenuto

sommando il voto conseguito nella prova scritta con il punteggio ottenuto nella prova orale, e

degli eventuali titoli di riserva, precedenza e preferenza.

2. Il vincitore del concorso deve espressamente riscontrare la comunicazione di chiamata ufficiale

di assunzione dell’Amministrazione, sia in caso di accettazione che di rifiuto. Il mancato riscontro

nei termini fissati costituisce rinuncia all’assunzione.

3. L’effettiva assunzione del vincitore avverrà previa verifica del rispetto delle limitazioni in materia

di spesa di personale e di raggiungimento degli obiettivi fissati dai vincoli di pareggio di bilancio.

Il candidato vincitore sarà invitato dall’Amministrazione a sottoporsi a visita medica per verificare

dell’idoneità alla mansione specifica e, in caso di esito impeditivo conseguente all’accertamento

sanitario, il contratto individuale non viene stipulato.

4. In casi di particolare urgenza e necessità, qualora non sia possibile accertare il possesso dei

requisiti previsti per l’accesso prima dell’assunzione in servizio, si procederà alla sottoscrizione

del contratto individuale di lavoro condizionato all’effettivo possesso dei requisiti.

5. Il concorrente vincitore del concorso dovranno presentare la documentazione necessaria ai fini

dell’assunzione, che il Comune non possa acquisire d’ufficio, entro il termine che sarà loro

indicato.

6. Il Comune procederà ad effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive,

acquisendo d’ufficio i relativi dati presso le Amministrazioni pubbliche ed i gestori di pubblici

servizi che li detengono, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, modificato dall’articolo 15 della legge

12 novembre 2011, n. 183.

7. Il mancato possesso dei requisiti autocertificati nella domanda, oltre alle responsabilità penali

previste dalla vigente normativa, comporta in ogni caso l’esclusione dalla graduatoria, la

decadenza dell’assunzione, eventualmente disposta, e la risoluzione del contratto di lavoro. Il

mancato possesso dei titoli di riserva e preferenza comporta la rettifica della graduatoria.

8. Il vincitore sarà sottoposto ad un periodo di prova della durata di 6 mesi. Ai fini del compimento

del periodo di prova si terrà conto del solo servizio effettivamente prestato.

9. Per il vincitore che, per giustificato motivo, assuma servizio con ritardo sul termine prefissatogli,

gli effetti giuridici ed economici del contratto di lavoro decorreranno dal giorno di inizio delle

prestazioni.

10. La risoluzione del rapporto di lavoro per mancato superamento del periodo di prova costituirà

causa di decadenza dalla graduatoria.

ART. 15 - INFORMAZIONI E NORME DI RINVIO

1. Il presente bando di concorso costituisce lex specialis della procedura selettiva e pertanto la

partecipazione alla stessa comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di

tutte le disposizioni ivi contenute.

2. L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’assunzione per motivi di interesse

pubblico nonché di annullare il presente bando e la relativa procedura in via di autotutela

qualora, entro la data prevista di assunzione, le condizioni normative non consentano di

assumere il vincitore dello stesso:

a) per ragioni di pubblico interesse, di prorogare o riaprire i termini del concorso o

modificare il presente bando;

b) di revocare in qualsiasi momento, a proprio insindacabile giudizio, la presente procedura

concorsuale, senza che da parte dei concorrenti possano essere vantati diritti di sorta;

c) non procedere ad alcuna assunzione per sopravvenute modifiche organizzative e/o di

programmazione dei fabbisogni di personale;

3. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 della Legge 07.08.1990, n. 241, si informa che il

Responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Dania Checchia, Istruttore dei servizi

contabili, dipendente assunto in ruolo presso il Comune di San Salvo - Servizio Personale –

(telefono 0873.340224).

4. Per quanto non previsto nel presente bando di selezione si rimanda ai Contratti Collettivi

Nazionali di lavoro in vigore per il personale del Comparto Funzioni Locali, al C.C.D.L. del

personale dipendente del Comune di San Salvo ed al D.P.R. 487/94 e successive

modificazioni ed integrazioni.

5. Copia del presente bando può essere scaricata dal sito del Comune di San Salvo:

www.comunesansalvo.it nella sezione “Amministrazione trasparente” – “Bandi di concorso”

e dal portale di Reclutamento “InPA”;

6. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento

concorsuale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

7. Dalla pubblicazione della graduatoria all’Albo Pretorio comunale on-line decorre il termine

per le eventuali impugnative.

ART. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 GDPR, si forniscono, in coerenza del principio di trasparenza, le seguenti

informazioni al fine di rendere consapevole l'utente delle caratteristiche e modalità del trattamento

dei dati:

a) Identità e dati di contatto si informa che:

- il Titolare del Trattamento dei dati da Lei forniti è il Comune di San Salvo, con sede in p.zza Papa

Giovanni XXIII, 7, San Salvo, rappresentato dal Sindaco protempore;

- il Responsabile della protezione dei dati personali (RPD), Dott. William TURILLI, è reperibile al

seguente punto di contatto: tel. 0873 340251 – e_mail: wturilli@comune.sansalvo.ch.it

Il soggetto delegato dal titolare per funzioni e compiti inerenti al trattamento è il Responsabile del

Servizio Personale – parte giuridica, Dott. Aldo D’Ambrosio.

b) Finalità del trattamento e base giuridica.

I trattamenti dei dati richiesti all'interessato sono effettuati ai sensi dell'art. 6, lett. e) del regolamento

UE 2016/679 per tutti gli adempimenti connessi alla procedura concorsuale cui si riferiscono e nel

rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e dalle disposizioni regolamentari. Il conferimento dei

dati da parte dei candidati è pertanto obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di

partecipazione e, pena l’esclusione dalla procedura medesima.

c) Destinatari ed eventuali categorie di destinatari dei dati personali.

I dati sono trattati all'interno dell'ente dai dipendenti coinvolti nel procedimento, compresi i membri

della Commissione Concorso, autorizzati al loro trattamento sotto la responsabilità del Titolare per

le finalità sopra riportate.

I dati potranno essere comunicati ad altre Amministrazioni Pubbliche interessate alla posizione

giuridica del candidato che potranno utilizzare la graduatoria. I dati saranno trattati anche

successivamente, in caso di instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione

del rapporto medesimo. Sono previste comunicazioni pubbliche relative alla procedura concorsuale

ed alcuni dati potranno essere pubblicati on line nella sezione: “Amministrazione Trasparente” in

quanto necessario per adempiere agli obblighi di legge previsti del D.Lgs. n. 33/2013 -testo unico in

materia di trasparenza amministrativa.

d) Trasferimento dati a paese terzo.

Si informa che il titolare non intende trasferire i dati ad un paese terzo rispetto all’Unione Europea.

e) Periodo di conservazione dei dati.

I dati sono conservati per il tempo di espletamento della procedura concorsuale e successiva

rendicontazione e certificazione e fino all’esaurimento della graduatoria ad eccezione del verbale

che viene conservato permanentemente.

f) Diritti sui dati.

Gli interessati possono avvalersi, ove applicabili:

− diritto di accesso ai suoi dati personali; diritto di chiederne la rettifica, la limitazione o la

cancellazione, nonché diritto di opporsi al trattamento, fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da

parte del Titolare;

− diritto alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), così come

disciplinato dall'art. 20 GDPR.

g) Reclamo.

Si informa l'interessato che ha diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo e può rivolgersi a:

GARANTE PRIVACY.

Per approfondimenti, consultare il sito istituzionale del Garante privacy www.garanteprivacy.it.

h) Comunicazioni di dati.

Si informa che la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o con